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ميزة قياسية.. مرسيدس تعلن عن تحديثات بسيطة لسيارة" S-Class"

غ4غ
سيارة" S-Class"
أ أ
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أعلنت شركة مرسيدس العالمية، عن إجراء تحديث لسيارة"S-Class" موديل 2025 بإضافات بسيطة للغاية.

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مرسيدس تعلن عن تحديثات بسيطة لسيارة" S-Class"

وحسب "سعودي شفت"، فإن الميزة الرئيسة للسيارة المحدثة هي، وبشكل مفاجئ، مساند الرأس المريحة المتوفرة بشكل قياسي الآن، والتي ستكون مفيدة بطبيعة الحال عند استعمال القيادة الذاتية، ولكنها مع ذلك تبدو إضافة ضئيلة مقارنة بما كان متوقعًا من مرسيدس.
كما تتوفر ميزة تنبيه السائق لوجود ركاب داخل السيارة قبل مغادرتها، ما يمكن أن يكون مفيدًا للآباء والأمهات.


موعد فتح باب الطلبات

في الوقت نفسه، لم توضح مرسيدس أي تفاصيل حول المحركات، ما يرجح أن S-Class حافظت على الخيارات المتاحة سابقًا والتي تشمل خيار محرك 6 سلندر ومحرك V8 بالإضافة للفئات الهجينة.


وأكدت مرسيدس أنها ستفتح باب الطلبات خلال شهر، والذي يليه الإعلان عن سيارات AMG الذي سيُبهر الجميع.

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