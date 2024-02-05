5 أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك.. تعرف عليها

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جميع أجزاء السيارة تستمد قوتها من بطارية السيارة ولذلك تعتبر البطارية من أهم الأجزاء المكونة للسيارات وذلك لأنها هي من يعطي الطاقة لتشغيل كافة التجهيزات الكهربائية بالسيارة. اضافة اعلان

وتعد البطارية المحور الأساسي الذى يساعد في عمل كافة الأنظمة الأساسية والترفيهية منها التكيف والإضاءة والنظام الصوتي بالسيارة، وفقًا لـ"صدى البلد" .





أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك



1 - عدم السير لمسافات قصيرة



2- عدم تشغيل الأنظمة الكهربائية عند توقف السيارة



3- توقف الدينامو عن العمل



4- عدم ترك الأملاح على كابلات البطارية



5- نفاد عمر البطارية الافتراضي



وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك، نذكر منها:البطاريات تفقد قدرًا كبيرًا من الطاقة خلال فصل الشتاء وبالتالي عند السير بالسيارة لمسافات قصيرة، فلا يمكن للدينامو أن يعوض تلك الطاقة المفقودة مما يؤدي إلى توقف البطارية عن العمل.في حالة تشغيل الأنظمة الكهربائية والسيارة متوقفة يتم جلب الطاقة من البطارية بشكل مباشر وذلك يؤدي الي تفريغ شحن البطارية ونتيجة تلك العملية هو أن تحصل في نهاية الأمر علي بطارية تالفة.الدينامو يعمل على تعويض الطاقة الكهربائية المفقودة بجانب شحن البطارية باستمرار وإذ تعرض الدينامو لعطل فلن يتمكن من توليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية.تكون الأملاح على أقطاب البطارية يؤدي إلى ضعف عملها بسبب عدم غلق الدائرة الكهربائية بإحكام، لذلك يجب التأكد من سلامة الأقطاب من الأملاح.في كثير من الأحيان تتعطل بطارية السيارة عن العمل بعد مرور فترة زمنية علي عملها وغالبًا ما يكون عمر البطارية من 4 الي 5 سنوات وبعدها تحتاج إلى تغيير.