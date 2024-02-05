الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك.. تعرف عليها

بطارية السيارة
بطارية السيارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

جميع أجزاء السيارة تستمد قوتها من بطارية السيارة ولذلك تعتبر البطارية من أهم الأجزاء المكونة للسيارات وذلك لأنها هي من يعطي الطاقة لتشغيل كافة التجهيزات الكهربائية بالسيارة.اضافة اعلان
وتعد البطارية المحور الأساسي الذى يساعد في عمل كافة الأنظمة الأساسية والترفيهية منها التكيف والإضاءة والنظام الصوتي بالسيارة، وفقًا لـ"صدى البلد" .

أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك، نذكر منها:

1 - عدم السير لمسافات قصيرة

البطاريات تفقد قدرًا كبيرًا من الطاقة خلال فصل الشتاء وبالتالي عند السير بالسيارة لمسافات قصيرة، فلا يمكن للدينامو أن يعوض تلك الطاقة المفقودة مما يؤدي إلى توقف البطارية عن العمل.

2- عدم تشغيل الأنظمة الكهربائية عند توقف السيارة

في حالة تشغيل الأنظمة الكهربائية والسيارة متوقفة يتم جلب الطاقة من البطارية بشكل مباشر وذلك يؤدي الي تفريغ شحن البطارية ونتيجة تلك العملية هو أن تحصل في نهاية الأمر علي بطارية تالفة.

3- توقف الدينامو عن العمل

الدينامو يعمل على تعويض الطاقة الكهربائية المفقودة بجانب شحن البطارية باستمرار وإذ تعرض الدينامو لعطل فلن يتمكن من توليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية.

4- عدم ترك الأملاح على كابلات البطارية

تكون الأملاح على أقطاب البطارية يؤدي إلى ضعف عملها بسبب عدم غلق الدائرة الكهربائية بإحكام، لذلك يجب التأكد من سلامة الأقطاب من الأملاح.

5- نفاد عمر البطارية الافتراضي

في كثير من الأحيان تتعطل بطارية السيارة عن العمل بعد مرور فترة زمنية علي عملها وغالبًا ما يكون عمر البطارية من 4 الي 5 سنوات وبعدها تحتاج إلى تغيير.

اقرأ أيضا

عملاق التكنولوجيا يدخل السباق.. ماذا تعرف عن سيارة "أبل" ذاتية القيادة؟

طرح أول نماذج في العالم للسيارات الطائرة

كيف تنجح في تقليل تكاليف صيانة سيارتك؟

مرسيدس C Class بخصم 70% في هذا البلد

بورش تكشف عن سيارة مكان الكهربائية بالكامل (صور)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة جيلي الصينية 7:01 ص الأحد، 04 فبراير 2024

شركة جيلي الصينية تطلق 11 قمرًا صناعيًا للسيارات ذاتية القيادة

فحص السيارات 6:04 ص الإثنين، 29 يناير 2024

كيف تنجح في تقليل تكاليف صيانة سيارتك؟

سيارة مكان الكهربائية 11:59 ص الجمعة، 26 يناير 2024

بورش تكشف عن سيارة مكان الكهربائية بالكامل (صور)

فصل كهرباء السيارة أثناء السير 5:08 ص الأحد، 21 يناير 2024

مشكلة فصل كهرباء السيارة أثناء السير.. الأسباب والحل

اقرأ أيضا

أحكام
11:11 ص الخميس، 25 يناير 2024

تعمل بتكنولوجيا المغنطة.. الكشف عن مميزات أحدث سيارة في العالم

سيارة
3:15 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عيب فني في مرسيدس "SL-Class" يؤدي إلى اشتعال النار فيها

تسلا واي
2:03 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"تسلا" تزيح "تويوتا كورولا" من عرش السيارات الأكثر شعبية

غسل محرك السيارة
3:15 م الأحد، 21 يناير 2024

غسل محرك السيارة قد يؤدي إلى مشكلة خطيرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار المملكة
6:34 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للطلاب: كتلة باردة وأمطار.. دفئوا أنفسكم

مواقع التواصل الاجتماعي
6:08 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

"فيسبوك" في ميلادها الـ20.. ماذا تغير بمنصات التواصل الاجتماعي؟

قيادة الدراجة الهوائية
5:41 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. 10 إرشادات لسلامتكم الشخصية أثناء قيادة الدراجة الهوائية

حساب المواطن
4:52 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تحصل المرأة المهجورة على الدعم في البرنامج؟

الاستيقاظ بالليل
4:13 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

3 طرق لتنام سريعًا إذا كنت تعاني من الاستيقاظ المفاجئ بالليل

واتساب 2
3:55 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

منها مشاركة الموقع المباشر.. ميزات لا تعرفها في واتساب توفر وقتك وجهدك