كيف تنجح في تقليل تكاليف صيانة سيارتك؟

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معالجة المشكلات التي تظهر في السيارة أولاً بأول، سواء في مظهرها الخارجي وأدائها الميكانيكي، يضمن لك أن تظل سيارتك بعيدًا عن الصيانة، ومن ثم تتجنب مصاريف التشغيل المرتفعة. اضافة اعلان

ونقدم خلال هذا التقرير نصائح مهمة لضمان سلامة السيارة لأطول فترة ممكنة، وفقًا لموقع "شفت":





تشغيل السيارة



اختيار أدوات تنظيف السيارة



التخلص من الدحرجة عند تبديل السرعة



عدم مواصلة الضغط الخفيف على القابض



ملء خزان الوقود



كلما أسرعت في بلوغ محرك السيارة إلى درجة الحرارة المناسبة لعمله، كلما كان أفضل.قد يؤدي وجود مواد تؤثر على الطلاء الخارجي، إلى إضعاف طبقة الدهان والبهتان، قد يكون مستحضر تنظيف السيارة خطيراً على السيارة، لذلك يجب اختيار الصابون المصنوع خصيصاً لطبقة الطلاء.وقف سيارتك بشكل تام قبل الانتقال من وضع القيادة الأمامية إلى الخلفية أو العكس.إذا كانت سيارتك مجهزة بناقل حركة يدوي، يمكن لإطلاق دواسة القابض بشكل غير صحيح، الضغط عليها بشدّة أو بقوة غير كافية، أو مواصلة الضغط الخفيف عليها عند درجة التعشيق أن يؤدي إلى تلف بعض الأجزاء.قد يؤدي انخفاض مستوى الوقود باستمرار فيه إلى حدوث مشاكل، الوقود الذي يتم ضخه من خزان جاف نسبياً قد يحمل الأكسجين والرطوبة والترسبات إلى أجزاء المنظومة، وقد يؤدي ذلك إلى تلف فلتر الوقود أو مضخة الوقود.ومن الأفضل ملء الخزان في أي وقت يكون مستوى الوقود أقل من الثلث.