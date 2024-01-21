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مشكلة فصل كهرباء السيارة أثناء السير.. الأسباب والحل

فصل كهرباء السيارة أثناء السير
فصل كهرباء السيارة أثناء السير
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من أكبر المشاكل التي يواجهها قائدو المركبات هي فصل كهرباء السيارة أثناء السير، مما يترتب عليه الكثير من الأضرار سواء على عملهم، أو إذا كانوا على سفر.اضافة اعلان

ما أسباب فصل كهرباء السيارة أثناء السير؟

ويمثل ضعف أو تلف بطارية السيارة صداعًا حقيقيًا، بل ليس من الأمان قيادة السيارة في الطقس السيء أو السفر وأنت تواجه مشكلة فصل كهرباء السيارة أثناء السير، وفقًا لموقع "سعودي أوتو".
وفيما يلي ستة من الأسباب الأكثر شيوعًا لضعف البطارية، وفصل كهرباء السيارة أثناء السير، وما يمكنك فعله للمساعدة في منع حدوث ذلك:

1- استنزاف بطارية السيارة

إذا تركت الأجهزة الكهربائية في سيارتك أو الأضواء في سيارتك قيد التشغيل حتى عندما يكون الإشعال مطفأ، فسوف تضعف البطارية وهي حالة تُعرف بـ الاستنزاف الطفيلي.
كيف يمكنك إيقاف استنزاف بطارية السيارة عند عدم استخدامها؟
يمكنك تجنب استنزاف البطارية، عن طريق فصل المعدات الاختيارية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الشحن عند ركن سيارتك ليلاً. يمكنك أيضًا إطفاء كل ضوء في سيارتك.

2- وجود خلل في مولد كهرباء السيارة

من أسباب فصل كهرباء السيارة أثناء السير، هو استنزاف بطارية السيارة بسرعة إذا فشل المولد الموجود في نظام الشحن الخاص بك في دفع ما يكفي من الجهد، ووظيفة المولد بأنه المسؤول عن إعادة شحن بطارية السيارة من الناحية المثالية بين 13.5 14.5 فولت. في هذه الحالة، ستستمر البطارية في النفاد حتى أثناء تشغيل السيارة.
ما علامات تلف المولد؟
- أضواء خافتة أو شديدة السطوع.
- بطارية ضعيفة باستمرار.
- مشكلة في بدء التشغيل، أو توقف المحرك بشكل متكرر.
- أصوات عند بدء تشغيل السيارة.
- رائحة حرق المطاط أو الأسلاك.
- يظهر ضوء تحذير البطارية الموجود على لوحة القيادة.

3- الطقس السيء

إذا كان الطقس يشهد ارتفاعًا حادًا أو برودة شديدة، فقد تتعرض بطارية سيارتك للتلف.
وترك سيارتك في أي من الحالتين لفترة طويلة دون تشغيلها قد يؤدي إلى تراكم الكبريتات، مما يؤدي إلى قصر عمر البطارية، وبالتالي فصل كهرباء السيارة أثناء السير.

4- البطارية القديمة

يبلغ متوسط عمر بطارية السيارة حوالي 4-5 سنوات، لذلك قد تكون بطارية سيارتك قديمة جدًا بحيث لا يمكنها تحمل الشحن الكامل.

5- عادات القيادة السيئة

الطريقة التي تقود بها السيارة لها تأثير كبير على بطاريتك، حيث تستهلك بطاريتك قدرًا هائلاً من الطاقة أثناء تشغيل المحرك، والذي يتم بعد ذلك إعادة شحنه بواسطة المولد أثناء القيادة.
ومع ذلك، إذا قمت بمجموعة من الرحلات القصيرة المتتالية، فلن يكون لدى المولد الوقت الكافي لإعادة شحن البطارية، والتي ستستمر في النفاد في كل مرة تقوم فيها بإعادة تشغيل سيارتك.
لحل هذه المشكلة، تأكد من تنويع قيادتك من خلال القيام برحلات أطول دون انقطاع بين التوقفات الأقصر. في حين أن مقدار الوقت اللازم سيختلف من مركبة إلى أخرى، فإن قيادة سيارتك لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبًا يجب أن تكون كافية لتجديد الطاقة المستخدمة لبدء تشغيل المحرك.

6- تآكل توصيلات بطارية السيارة

قد تتعرض لمشكلة تآكل توصيلات بطارية السيارة، حيث لا يتمكن نظام الشحن من شحن بطارية سيارتك أثناء القيادة. وكذلك يمنع تآكل توصيلات بطارية سيارتك من النقل الفعال للتيارات الكهربائية.

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