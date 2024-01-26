بورش تكشف عن سيارة مكان الكهربائية بالكامل (صور)

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كشفت بورش عن سيارة مكان الكهربائية بالكامل SUV الجديدة، والمتوفرة بطرازي مكان 4 ومكان توربو الجديدين.





مميزات سيارة بورش مكان الكهربائية اضافة اعلان







نظام الدفع الرباعي







وتولد سيارة مَكان 4 قوة تصل إلى 300 كيلوواط (408 أحصنة مترية)، فيما تولد سيارة مَكان توربو قوة تصل إلى 470 كيلوواط (639 حصان متري).ويبلغ أعلى عزم دوران للسيارتين 650 نيوتن متر و1,130 نيوتن متر على التوالي.وتنطلق سيارة مَكان 4 من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 5.2 ثانية فقط.فيما تستغرق سيارة مَكان توربو 3.3 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من السكون.وتبلغ السرعة القصوى للسيارتين 220 و260 كيلومترا في الساعة على التوالي.وتم تجهيز سيارتي مَكان 4 ومَكان توربو بنظام الدفع الرباعي، حيث يتم التحكم بالمحركين الكهربائيين بنظام الطاقة الإلكترونية في الوقت الفعلي تقريباً.ويعمل نظام بورشه لإدارة السحب والذي يتم التحكم فيه إلكترونياً بسرعة أكبر بحوالي خمس مرات من نظام الدفع الرباعي التقليدي ويمكنه الاستجابة للانزلاق خلال 10 مللي ثانية، ويتم توزيع القوة التي يوفرها نظام الدفع الرباعي بالاعتماد على برنامج القيادة.ويعتمد الجيل الجديد من نظام المعلومات والترفيه على نظام التشغيل Android Automotive OS، وتم استخدام نظام بورش الجديد لإدارة الاتصالات.