ماذا تعرف عن تاريخ انتهاء صلاحية البنزين؟

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في مفارقة تعود إلى 360 مليون سنة، يتضح أن البنزين ليس ناتجًا عن بقايا الديناصورات البدائية، وإنما من طحالب وهلام البحر القديم. اضافة اعلان

وعلى الرغم من وجوده المستمر يبدو أن تفاعلنا معه يتسم بتاريخ انتهاء قريب، وهذا يشكل تحديًا غير متوقع بالنسبة للسائقين





حقيقة تاريخ صلاحية البنزين



البنزين عرضة للتبخر



وكشف العلماء عن حقائق حديثة حول هشاشة البنزين، ووفقًا لـ"مات كريسارا" المسهم في Popular Mechanics فإن صلاحية البنزين قد تنتهي في غضون 4 أسابيع فقط عند تركه خاملًا في خزان السيارة.وقد تمتد هذه الفترة من سنة إلى 3 سنوات باستخدام ظروف تخزين صحيحة مثل مثبتات الوقود والحاويات المناسبة.كما أن رحلة تحويل النفط الخام إلى الوقود تشمل عدة تحولات، ففي عملية التكرير تُزال الشوائب مثل الكبريت، في حين تُدخل بعض الإضافات مثل الإيثانول ومضادات الصدأ ومعززات الأداء.ويعمل الإيثانول على تقليل أثر الكربون، ولكنه قد يجذب بخار الماء ما يؤدي إلى التآكل داخل المحركالهيدروكربونات ذات الروابط المزدوجة تكون عُرضة بشكل خاص للأكسدة، مكونةً مادة صلبة تشبه العلكة التي قد تعيق المحرك.ويشبه المهندس الكيميائي "ريتشارد ستانلي" هذه العملية بتصلب الشرايين.وعلاوةً على ذلك فإن الطابع الخفيف للهيدروكربونات في البنزين يجعله عُرضة للتبخر مع الوقت.واستخدام وقود غير مناسب قد يؤدي إلى مشاكل في الأداء، إذ تعدل الشركات خليط الهيدروكربونات لتناسب أوضاع درجات الحرارة المتغيرةوعند إزالة الوقود من الحاوية فإنه يبدأ في التحلل، وهذا التحلل سوف يجعل الوقود غير صالح للأداء الفعّال.ويشدد الخبراء على أهمية وجود حاوية ممتلئة وبيئة مسيطرة لتحقيق أقصى فترة صلاحية للبنزين.وفي حين يُعترف بالطابع القابل للاشتعال للبنزين، فإن الخبراء يشددون على التعامل معه بحذر.