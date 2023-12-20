لقائدي المركبات.. نصائح لتقليل استهلاك الوقود

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مع دخول فصل الشتاء والأجواء الباردة، قد يشكو البعض من زيادة استهلاك السيارة للوقود مع تأخير تشغيل المحرك.





نصائح لتقليل استهلاك الوقود: اضافة اعلان



- وقت التسخين:

- التخلص من كل ما هو زائد بالسيارة:

تجنب الرحلات القصيرة:

وقت النقل للتعشيقة التالية:

القيادة بثبات وتجنب التسارع:

- التخلى عن التجهيزات غير الضرورية:

- ضغط هواء الإطارات المناسب:

هذا ويقدم نادي السيارات ADAC الألماني بعض النصائح المفيدة لترشيد استهلاك الوقود أو التيار الكهربائي في حالة السيارات الكهربائية.يوضح الخبراء الألمان أن متوسط استهلاك السيارة من التيار الكهربائي يزيد خلال فصل الشتاء بما يتراوح بين 20 و30٪ من طاقة البطارية، على الرغم من عدم الحاجة لتسخين المحرك الكهربائي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مدى السير عن المعدل المقرر.وأرجع الخبراء هذه الزيادة إلى حاجة البطارية إلى الوصول إلى حرارة التشغيل، كما أن رفع درجة حرارة المقصورة الداخلية 10 درجات لمدة ساعة على سبيل المثال يستهلك من 1.5 إلى 2 كيلووات ساعة.وأشار الخبراء إلى أن القيادة في الازدحام المروري يكلف السيارة الكهربائية من 15 إلى 20 كيلووات ساعة، لكن الجيد هنا أن معظم البطاريات الحديثة تأتي بسعات تكفي لبقاء البطارية في حالة حرارة جيدة لعدة ساعات.وأوصي خبراء النادي الألماني بشحن البطارية بشكل كاف. ولمزيد من التوفير يتعين قدر الإمكان صف السيارة في المرآب ليلاً، وفي أماكن دافئة بأشعة الشمس نهاراً.كل وزن زائد بالسيارة يلقي بآثاره على استهلاك الوقود، على سبيل المثال يمكن أن يتسبب 100 كجم من الوزن الزائد بالسيارة في زيادة الاستهلاك بمعدل يصل إلى 0.3 لتر/100 كلم.تتسبب الرحلات القصيرة في استهلاك الوقود بشكل زائد؛ حيث يستهلك المحرك الكثير من الوقود للوصول لدرجة حرارة التشغيل. لذا يفضل الجمع بين عدة رحلات صغيرة مع.ينبغي عدم الضغط على دواسة الوقود بشدة في نفس التعشيقة، بل ينبغي الانتقال للتعشيقة للتالية قبل وصول عدد لفات المحرك لما هو أزيد من 2000 لفة في الدقيقة.ينبغي القيادة بسرعات ثابتة ومعقولة لا تزيد عن 120 كلم/س وتجنب مناورات التسارع والكبح الشديدة، مع إيقاف تشغيل المحرك عند التوقف أمام إشارات المرور لفترات طويلة.يجب أن يقتصر استخدام التجهيزات الكهربائية والمستهلكة للتيار الكهربائي أو للوقود على الضروري منها فقط، على سبيل المثال تدفئة المقاعد لا يتم الاعتماد عليها إلا في درجات الحرارة المنخفضة جدا، لكن مع الحرص على أن يبقى هذا بعيدا عن تجهيزات السلامة مثل الإضاءة ومساحات الزجاج الأمامي أو حتى تدفئة الزجاج.ضغط الإطار المنخفض بمقدار 0.5 بار عن القيم الموصى بها أن يُزيد من الاستهلاك بنسبة تصل إلى 5%. لذا ينبغي فحص ضغط هواء الإطارات مرة كل شهر على الأقل. وهناك إطارات خاصة تساعد على ترشيد استهلاك الوقود.