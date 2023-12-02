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نصائح مهمة لتفادي تعطل محرك السيارة في الشتاء

النعاس عند قيادة السيارات
محرك السيارة
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يوضح خبراء السيارات، أن تعطل محرك السيارة في فصل  الشتاء قد يكون نتيجة لعدة أسباب، ومن أبرزها ما هو موضح أدناه بالتفصيل.

أسباب تعطل المحرك في الشتاءاضافة اعلان


1. نقص البطارية:
في درجات الحرارة المنخفضة، يمكن أن ينخفض أداء البطارية وقوة التشغيل. قد يكون السبب عدم صيانة البطارية بشكل منتظم أو استخدامها لفترة طويلة دون شحنها. هذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة تشغيل المحرك أو عدم تشغيله على الإطلاق.

2. مشاكل في النظام الوقود:
قد يحدث تجمد أو تكثف للوقود في الخزان أو خطوط الوقود في درجات الحرارة المنخفضة. هذا يمكن أن يمنع وصول الوقود إلى المحرك وبالتالي يتسبب في عدم تشغيله.

3. مشاكل في النظام الاحتراقي:
تراكم الرواسب على الشمعات الكهربائية أو تلفها يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في بدء تشغيل المحرك في الشتاء.

4. زيت المحرك اللزج:
في درجات الحرارة المنخفضة، يمكن أن يصبح زيت المحرك أكثر لزوجة، مما يجعله يتدفق بصعوبة ويؤدي إلى صعوبة في تشغيل المحرك.

أفضل الحلول لتوقف المحرك:


للتغلب على مشاكل تعطل محرك السيارة في الشتاء، يمكن اتباع بعض الإجراءات:

1. التأكد من صيانة البطارية:
تأكد من شحن البطارية بشكل منتظم واستبدالها إذا كانت قديمة. كما يمكن استخدام قطع غيار بطارية معززة لتحسين أداءها في درجات الحرارة المنخفضة.

2. استخدام وقود مناسب:
استخدم وقود ذو جودة عالية ومعامل اشتعال منخفض للتعامل مع درجات الحرارة المنخفضة.

3. استخدام زيوت المحرك المناسبة:
استخدم زيوت المحرك المناسبة للشتاء، والتي تكون أكثر تكيفًا مع درجات الحرارة المنخفضة.

4. تسخين المحرك:
قم بتسخين المحرك لبضع دقائق قبل تشغيله في درجات الحرارة المنخفضة.

إذا تعطل محرك السيارة في الشتاء، قد تحتاج إلى استدعاء خدمة الطوارئ المحلية أو الورشة الميكانيكية لمساعدتك في حل المشكلة.

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