في 7 خطوات.. كيف تقوم بتعبئة الهواء في إطارات سيارتك؟

أ أ

الهواء الموجود داخل الإطار هو ما يحمل السيارة بالفعل، وكل ما تفعله سيارتك بدءًا من التسارع إلى الكبح والتوجيه يتم نقله بواسطة الإطارات. اضافة اعلان





7 خطوات لتعبئة الهواء في إطارات سيارتك



ويؤثر حجم تعبئة الإطارات على فعالية قيادتك بشكل دائم، فإليك كيفية تعبئة الهواء في إطارات سيارتك بالشكل الصحيح.1. اركن سيارتك في مكان مناسب حيث يمكنك الوصول إلى الإطارات الأربعة بأمان.2. تحديد كمية الهواء التي يجب أن تكون في إطارات سيارتك.3. أزل غطاء صمام الإطارات، وضَع القبعة في جيبك حتى لا تفقدها.4. اربط المضخة على صمام الإطار ثم ضخ الهواء.5. إذا شعرت بإضافة الهواء حاول تثبيت المضخة.6. تحقق من الضغط أثناء التنقل واضبطه حسب حاجتك.7. لإيقاف الهواء، اضغط بسرعة على الدبوس الأوسط الموجود داخل صمام الإطار.