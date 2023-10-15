مع هطول الأمطار بعدة مناطق.. 10 نصائح لتجنب انزلاق السيارة على الطريق

أ أ



يؤكد خبراء السيارات، على أهمية الحرص الشديد أثناء القيادى في حالة هطول الأمطار، خاصة في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق في المملكة. اضافة اعلان



وإليك بعض النصائح لتجنب انزلاق السيارة على الطريق أثناء هطول الأمطار:





نصائح مهمة لتجنب الانزلاق أثناء المطر



1. الحفاظ على مسافة آمنة: أهم شيء هو الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى المحيطة بك. يعطي ذلك مساحة كافية للتصرف في حالة الطوارئ ويقلل من خطر الاصطدام.2. القيادة ببطء: قلل من سرعتك أثناء القيادة تحت المطر. القيادة بسرعة عالية يزيد من خطر انزلاق السيارة وفقدان السيطرة عليها.3. تجنب المناورات الحادة: حاول تجنب المناورات الحادة مثل التغيير المفاجئ في الحارة أو الفرملة القوية. قم بالمناورات بلطف وتدرج السرعة والتوجه.4. تفادي المياه العميقة: حاول تجنب عبور المياه العميقة على الطريق قدر الإمكان. المياه العميقة يمكن أن تسبب فقدان السيطرة على السيارة وتعطيل الفرامل.5. فحص نظام الفرامل: تأكد من أن نظام الفرامل في حالة جيدة قبل القيادة في الأمطار. فحص وتغيير الفرامل المتآكلة أو التالفة يعزز قدرة الفرامل على التصرف بفعالية أثناء الطقس الرطب.6. استخدام المصابيح الأمامية والمؤشرات: تأكد من تشغيل المصابيح الأمامية الخاصة بالسيارة أثناء هطول الأمطار لتحسين الرؤية العامة وجعل سيارتك مرئية للسائقين الآخرين. استخدم المؤشرات بوضوح للتوجيه عند تغيير الحارة أو الانعطاف.7. وضعية الزحافات: حاول الابتعاد عن الزحافات أو المناطق المنخفضة على الطريق حيث يتجمع الماء بشكل عام. يمكن للماء في الزحافات أن يتسبب في فقدان الثبات والانزلاق.8. الاحتفاظ بالزجاج الأمامي نظيفًا: تأكد من نظافة زجاج السيارة الأمامي لتحسين الرؤية. الماء والأوساخ على الزجاج يمكن أنيعيق الرؤية ويجعل القيادة أكثر صعوبة.9. عدم استخدام المثبت السرعة: تجنب استخدام المثبت السرعة أثناء القيادة تحت المطر. إذا كانت الطريق مبتلة وانزلاقية، قد يكون من الصعب للمثبت السرعة الاستجابة بشكل صحيح للتغيرات في الظروف والحفاظ على السيارة في المسار المناسب.10. الحصول على إطارات جيدة: تأكد من أن إطارات سيارتك في حالة جيدة وتمتلك نمط مشبك جيد. إطارات سيئة قد تؤثر سلبًا على الثبات والسيطرة على السيارة في الطقس الممطر.