عيب في جيب "جراند واجونير" يهدد حياة الركاب

أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 217 مركبة جيب "جراند واجونير" (Grand Wagoneer) - موديل 2022 - 2024- بسبب عيب في حزام الأمان يهدد حياة الركاب.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" في شرحها لحيثيات قرار الاستدعاء: "لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث".
ودعت ملاك تلك المركبات إلى التواصل مع شركة بترومين لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.
لسلامتكم ..— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 12, 2024
نعلن عن #استدعاء 217 مركبة
🚘 جيب "Grand Wagoneer"
🗓 2022 - 2024
🔻 لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHjP8 🔗 pic.twitter.com/0WJNXuoCms