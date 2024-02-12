الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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عيب في جيب "جراند واجونير" يهدد حياة الركاب

سيار جراند واجنر
مركبة جراند واجونير
أ أ
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أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 217 مركبة جيب "جراند واجونير" (Grand Wagoneer) - موديل 2022 - 2024- بسبب عيب في حزام الأمان يهدد حياة الركاب.اضافة اعلان
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" في شرحها لحيثيات قرار الاستدعاء: "لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث".
ودعت ملاك تلك المركبات إلى التواصل مع شركة بترومين لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.


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