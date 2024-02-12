عيب في جيب "جراند واجونير" يهدد حياة الركاب

أ أ

أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 217 مركبة جيب "جراند واجونير" (Grand Wagoneer) - موديل 2022 - 2024- بسبب عيب في حزام الأمان يهدد حياة الركاب.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" في شرحها لحيثيات قرار الاستدعاء: "لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث".

ودعت ملاك تلك المركبات إلى التواصل مع شركة بترومين لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

