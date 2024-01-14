الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عيب خطير يتسبب في استدعاء أكثر من 43 ألف سيارة تويوتا

مصانع تويوتا
مصنع شركة تويوتا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 43 ألفًا و872 سيارة تويوتا بسبب عيب فني قد يزيد من مخاطر ووقوع حادث. 

 

استدعاء سيارات تويوتااضافة اعلان

والسيارات التي تم استدعاؤها من طراز "Veloz / Yaris" موديل 2023. لوكيلها شركة عبداللطيف جميل، على ما أفادت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس".
وأرجعت ذلك إلى "احتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث":.

اقرأ أيضا

استقرار أسعار السيارات المستعملة في 2024

فولكس فاغن تضيف نظام الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" إلى سياراتها

لأول مرة.. "فولكس فاجن" تصنع سيارة جديدة مزودة بـ"تشات جي بي تي"

أبرز المواصفات.. سيارات "كيا EV9" الكهربائية في المملكة قريبًا

6 مخاطر عند شراء السيارات المستعملة.. كيف تتجنبها؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التجارة 2:39 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

التجارة تغرم وكالة سيارات في خميس مشيط 50 ألف ريال.. لهذا السبب

اقرأ أيضا

سيارات كهربائية
8:54 م الجمعة، 05 يناير 2024

تفوقت على تسلا.. أكثر سيارات "بي واي دي" مبيعا

شراء سيارة جديدة
4:50 م الجمعة، 05 يناير 2024

61 % من المستهلكين في المملكة يخططون لشراء سيارات جديدة

سيارات تسلا
3:53 م الجمعة، 05 يناير 2024

تسلا تستدعي 1.6 مليون سيارة في الصين لهذا السبب

موستاج
4:28 م الخميس، 04 يناير 2024

الكشف عن فورد موستانج 2024 الجديدة كلياً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
1:01 م الأحد، 14 يناير 2024

هل يؤثر تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج بحساب المواطن؟

أمطار غزيرة على عسير
12:20 م الأحد، 14 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أهم 10
11:06 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة وتنبيهات من التعليم لأولياء الأمور

التسوية الودية - الرياض - الموارد البشرية
10:45 ص الأحد، 14 يناير 2024

قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

منصة مقيم
10:08 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

الطلاب
10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟