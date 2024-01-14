عيب خطير يتسبب في استدعاء أكثر من 43 ألف سيارة تويوتا

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أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 43 ألفًا و872 سيارة تويوتا بسبب عيب فني قد يزيد من مخاطر ووقوع حادث.
استدعاء سيارات تويوتا
والسيارات التي تم استدعاؤها من طراز "Veloz / Yaris" موديل 2023. لوكيلها شركة عبداللطيف جميل، على ما أفادت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس".
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وأرجعت ذلك إلى "احتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث":.
لسلامتكم ..— وزارة التجارة (@MCgovSA) January 14, 2024
نعلن عن #استدعاء 43,872 مركبة
🚘 تويوتا "Veloz / Yaris"
🗓 2023
🔻 لاحتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/zfWIcDnGhi