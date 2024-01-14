عيب خطير يتسبب في استدعاء أكثر من 43 ألف سيارة تويوتا

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أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 43 ألفًا و872 سيارة تويوتا بسبب عيب فني قد يزيد من مخاطر ووقوع حادث.

استدعاء سيارات تويوتا اضافة اعلان





نعلن عن ⁧

🚘 تويوتا "Veloz / Yaris"

🗓 2023

🔻 لاحتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث.https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/zfWIcDnGhi لسلامتكم ..نعلن عن ⁧ #استدعاء 43,872 مركبة🚘 تويوتا "Veloz / Yaris"🗓 2023🔻 لاحتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث. #سلمني_واسلم January 14, 2024

والسيارات التي تم استدعاؤها من طراز "Veloz / Yaris" موديل 2023. لوكيلها شركة عبداللطيف جميل، على ما أفادت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس".وأرجعت ذلك إلى "احتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث":.