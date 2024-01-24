عيب فني في مرسيدس "SL-Class" يؤدي إلى اشتعال النار فيها

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 39 مركبة مرسيدس "SL-Class"، موديل 2022 - 2024، بسبب عيب فني يزيد من خطر اشتعال حريق فيها. اضافة اعلان

وشرحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أسباب الاستدعاء، قائلة: "لخلل في تثبيت ضفيرة بادئ التشغيل للمحرك قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق".

وطلبت الوزارة التواصل مع شركة إبراهيم الجفالي للسيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

