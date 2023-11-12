شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية تطلق علامتها التجارية الرسمية بالمملكة

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أطلقت شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية "EVIQ" كاسم تجاري رسمي لها في السوق، التي تدعم التحول نحو السيارات الكهربائية في المملكة. اضافة اعلان

ويأتي ذلك من خلال توفير بنية تحتية تعد الأفضل من نوعها، وإنشاء شبكة وطنية من نقاط الشحن السريع، لتمكين وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع أهداف المملكة للاستدامة.





نمو قطاع المركبات الكهربائية في المملكة



مستقبل المواصلات



وتهدف EVIQ إلى تعزيز نمو قطاع المركبات الكهربائية في المملكة، من خلال التعاون البنّاء مع الشركاء المحليين في مجال التركيب والصيانة، بهدف بناء أساس قوي للقطاع مما يساعد على رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية بين أفراد المجتمع السعودي، وسيؤدي إلى جعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين في هذا القطاع.وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الشركة محمد بكر قزاز: "السيارات الكهربائية هي مستقبل المواصلات، ونلحظ اهتماماً واسعاً ومتزايداً بالمركبات الكهربائية بين المستهلكين السعوديين.وستوفر EVIQ شبكة من نقاط الشحن السريع والموثوق للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، مما يعد أساساً لرفع معدل استخدام المركبات الكهربائية بين أفراد المجتمع".وأضاف: "من خلال توفير شبكة وطنية من مراكز الشحن الموثوقة والسريعة، تهدف EVIQ إلى سد هذه الفجوة، وتمكين السائقين في المملكة من شراء واستخدام المركبات الكهربائية بثقة، وسنعمل على أن تكون مواقع شحن EVIQ سهلة التحديد والوصول، مما سيساعد على بناء الثقة في كفاءة المركبات الكهربائية والبنية التحتية التي تدعمها".ويتماشى إطلاق شركة EVIQ مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع قدرات المملكة في قطاع السيارات وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، بالإضافة إلى دعم جهود المملكة في دفع التنويع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة في السوق السعودي.