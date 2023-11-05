4 طرق لمنع ارتفاع درجة حرارة سيارتك

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يتسبب ارتفاع درجة حرارة السيارة في العديد من الحوادث، وربما أدى لاشتعال الحريق في سيارتك فجأة ومن حيث لا تشعر.

وتقوم شركات السيارات بتصنيع سيارات خاصة تتناسب مع الأجواء الحارة الصحراوية التي تتميز بها الدول العربية، والتي تسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى حدٍّ كبير. اضافة اعلان

ولهذا تقوم شركات السيارات بتصنيع السيارات وفقًا لمواصفات خاصة للأجواء الحارة لتبريد المحرك ومنظومة الحركة؛ لضمان عدم تعطل السيارة، بالإضافة إلى استخدام مياه مُخصصة للتبريد مجهزة لدرجات الحرارة المرتفعة.

وهناك خطوات يمكنك اتخاذها لمنع حدوث ارتفاع درجة حرارة سيارتك واحتراقها.





1. انتبه ما إذا كان هناك تسرب للسوائل



2. قم بتنظيف نظام التبريد



3. تأكد من سماكة الأسلاك الكهربائية



4. استبدل طوق الرأس (حشية الرأس)



غالبًا ما نشغل سياراتنا ونقود ببساطة وكأن كل شيء على ما يرام، لكن لا يضر من حين لآخر أن نلقي نظرة على أسفل غطاء المحرك للتحقق من عدم وجود تسرب للسوائل قبل بدء القيادة.افحص الارض تحت السيارة بعناية، إذا كان هناك تسرب في نظام التبريد سترى تجمع سائل ملون على الأرض، وإذا رأيته فلا تحاول قيادة سيارتك إلى الورشة لأنه قد يكون هناك تلف في المحرك، فقط اتصل بالسحب وانتظر.يمتلئ نظام تبريد السيارة بخليط من الماء وسائل التبريد الذي تم تصميمه لمنع الصدأ ورفع درجة الغليان، فبدون سائل التبريد سوف ترتفع درجة حرارة السيارة في الطقس الحارق.لكن المبرد لا يدوم إلى الأبد فهو يتحلل ويفقد فعاليته بسبب تعرضه لدرجات حرارة قاسية بالفعل، وبالتالي كل سيارة تحتاج إلى تنظيف نظام التبريد الخاص بها بشكل دوري.في الواقع، غالبية حرائق المركبات تكون كهربائية وليست ميكانيكية، على سبيل المثال عندما تركب ملحقات ما بعد البيع مثل المكونات الصوتية، تأكد من سماكة السلك ومن أنه يتحمل متطلبات الجهد العالي.بشكا عام، عندما يتدفق التيار الكهربائي فهو ينتج الحرارة، وهنا الأسلاك الرفيعة جدًا ستذيب ما يعزلها تحت أحمال الجهد العالي، ومن ثم قد تشتعل النيران في المواد الأخرى المحيطة بالأسلاك.لدى محرك الاحتراق الداخلي حشية رأس تقع ما بين حوض المحرك ورأسه، تعمل هذه الحشية بمثابة مانع لعزل زيت المحرك وقنوات التبريد وتخضع لدرجات حرارة وضغوط عالية وبالتالي سوف تبلى في النهاية.عندما يحدث هذا، فإن كل من الزيت وسائل التبريد سيلوثان بعضهما البعض وبالتالي سيتلف المحرك.إن الزيت ضروري لتليين المحرك ولا ينتمي إلى نظام التبريد، وبالمثل فإن سائل التبريد الموجود في الزيت يمنعه من القيام بعمله، مما يؤثر على المكونات المتحركة.