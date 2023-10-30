بالأسعار.. أكثر 5 سيارات دفع رباعي رياضية (SUV) مبيعًا في المملكة (صور)

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يبحث العديد من المواطنين والمغتربين عن أفضل السيارات وأرخصها في أسواق المملكة، حيث يضم السوق المحلي العديد من السيارات ذات الفخامة والتميز. اضافة اعلان

وتكون السيارة صاحبة لقب الأرخص داخل هذا السوق، واحدة من السيارات ذات التميز والانفراد في العديد من الأسواق الأخرى.

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات أكثر 5 سيارات للدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام (SUV) مبيعاً في السوق المحلي لعام 2023.





1- هيونداي كريتا



سعر السيارة هيونداي كريتا



2- تويوتا لاند كروزر



سعر السيارة تويوتا لاند كروزر



3- فورد تيريتوري



سعر السيارة فورد تيريتوري



4- تويوتا راف فور



سعر السيارة تويوتا راف فور



5- تويوتا فورتشنر



سعر السيارة تويوتا فورتشنر



تم بيع 10.341 سيارة، حتى نهاية شهر سبتمبر خلال العام الحالي، وتعتمد السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 144 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.وتتسارع السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 170 كيلومتر في الساعة.تبلغ قياسات السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 نحو 4.300 للطول، و1.790 للعرض، و1.620 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.610 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 430 لتر.جاءت السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 بالعديد من مزايا الأمن والسلامة مثل نظام كشف حركة مجسم، و360 كاميرا، نظام الفرامل المانعة للانغلاقABS ، وتحكم التسارع للانزلاقات، وغطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، وإنذار لمنع السرقة، ومساعد الفرامل BA، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وأجهزة استشعار الاصطفاف، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم في الجر.- أوتوماتيك / SMART 2024 بسعر 97,675 ر.س- أوتوماتيك / COMFORT 2024 بسعر 106,185 ر.ستم بيع 10.054 سيارة، حتى نهاية شهر سبتمبر خلال العام الحالي، وتعتمد السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 على محرك سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 271 حصانا، وعزم دوران 385 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي.كما تتمتع السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 بمحرك آخر سعة 35000 سي سي، مكون من 6 أسطوانات أيضًا، ولكنه يتمكن من انتاج قوة قدرها 409 حصانًا، و 650 نيوتن/متر من العزم الدوران.وحصلت السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 على العديد من التجهيزات تتضمن، حساسات خلفية وأمامية وكاميرا 360 درجة، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع توزيع خلفي، وبلوتوث، والتحكم في السرعة، بالإضافة إلى حساسات مطر، وخاصية تجاوز المرتفعات والمنحدرات.وتضم السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 نظام كشف حركة مجسم، والتحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC، فرامل يد أوتوماتيكية، وكاشف التصادم، مع منظومة الوسائد الهوائية، ومحدد سرعة بالإضافة إلى حزمة من المكابح عالية الأداء.- أوتوماتيك / GX DSL 2023بسعر 242,880 ر.س- أوتوماتيك / GXR 2023 بسعر 251,160 ر.س- أوتوماتيك / GXR2 DSL 2023بسعر 266,455 ر.س- أوتوماتيك / GXR2 2023 بسعر 269,100 ر.س- أوتوماتيك / GXR3 DSL 2023بسعر 291,870 ر.س- أوتوماتيك / GXR3 2023 بسعر 298,310 ر.س- أوتوماتيك / GXR4 DSL 2023بسعر 303,945 ر.س- أوتوماتيك / GXR4 2023 بسعر 310,385 ر.س- أوتوماتيك / GXR-V 2023بسعر 323,265 ر.س- أوتوماتيك / VX DSL 2023بسعر 357,190 ر.س- أوتوماتيك / VX 2023 بسعر 364,090 ر.س- أوتوماتيك / VXR 2023 بسعر 406,410 ر.س- أوتوماتيك / GR-S DSL 2023 بسعر 407,445 ر.ستم بيع 8.995 سيارة، حتى نهاية شهر سبتمبر خلال العام الحالي، ويأتي التصميم الخارجي للسيارة فورد تيريتوري موديل 2024 بتصميمها العصري والأنيق، حيث تأتي بواجهة أمامية مذهلة مع شبك كبير من الكروم ومصابيح LED عصرية، كما يأتي الإكصدام الأمامي بلون يتناسب مع هيكل السيارة ويضم أضواء الضباب.وتستمد السيارة فورد تيريتوري موديل 2024، قوتها من محرك 1.8 لتر وتحتوي على 4 أسطوانات، تمتاز بقوة المحرك البالغة 190 حصاناً، وتمتاز بسعة خزان الوقود البالغة 60 لترًا، بالإضافة إلى أنها تتوفر بناقل حركة أتوماتيكي بـ 7 سرعات، وبمعدل استهلاك الوقود يبلغ حوالي 15.9 كيلومترًا لكل لتر.- أوتوماتيك / AMBIENTE 2024بسعر 101,775 ر.س- أوتوماتيك / TREND 2024 بسعر 113,275 ر.ستم بيع 8.799 سيارة، حتى نهاية شهر سبتمبر خلال العام الحالي، وحصلت السيارة تويوتا راف فور موديل 2023 على خيارين من المحركات، الأول يعمل بمنظومة هجينة "هايبرد"، رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 219 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 225 نيوتن، مع ناقل حركة أوتوماتيك، دفع رباعي، وتبلغ السرعة القصوى نحو 200 كيلومترًا في الساعة، وتسارع 0-100 في 7 ثوان.بينما يأتي المحرك الثاني للسيارة تويوتا راف فور موديل 2023 بسعة 2000 سي سي، يضخ قوة تبلغ 170 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 207 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، دفع رباعي، وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 200 كيلومترًا في الساعة، وتسارع 0-100 في 9.5 ثانية.وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا راف فور موديل 2023 ، بطول الكلي 4.600 متر، والعرض الكلي 1.855 متر، والارتفاع الكلي 1.685 متر، وقاعدة العجلات 2.660 متر، وسعة صندوق السيارة: 1085 لترات، بينما بلغ سعة خزان الوقود 55 لترًا.- أوتوماتيك / LE 4X2 2023بسعر 97,750 ر.س- أوتوماتيك / LE 4X4 2023بسعر 104,305 ر.س- أوتوماتيك / HEV LE 4X2 2023بسعر116,265 ر.س- أوتوماتيك / XLE 4X4 2023بسعر 119,945 ر.س- أوتوماتيك / HEV LE 4X4 2023بسعر 123,165 ر.س- أوتوماتيك / HEV LTD 4X4 2023 بسعر 151,455 ر.ستم بيع 8.792 سيارة، حتى نهاية شهر سبتمبر خلال العام الحالي، وتتوفر الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانًا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.وتأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانًا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي، مع جنوط 18 بوصة، وشبكة أمامية للتهوية باللون الأسود، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات المطروحة.وتأتى الأبعاد وقياسات تويوتا فورتشنر موديل 2023 ، بقاعدة العجلات بنسبة طول كلي بلغت 2745 مم، و اجمالي طول السيارة 4795 مم، و العرض الكلي للسيارة 1855 مم، والارتفاع الإجمالي 1835 مم، وخزان الوقود بسعة 80 لتر.- أوتوماتيك / GX2 4X2 2024 بسعر 123,510 ر.س- أوتوماتيك / GX2 4X4 2024 بسعر 133,630 ر.س