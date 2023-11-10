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تحتوي على تحفة فريدة.. رولز رويس تكشف عن أغلى سيارة بالطلب في العالم (صور)

لا روز نوار
لا روز نوار - أغلى سيارة بالطلب في العالم
أ أ

كشفت شركة "رولز رويس" Rolls-Royce البريطانية عن أغلى سيارة بالطلب في العالم وهي "لا روز نوار" La Rose Noire -أي الزهرة السوداء باللغة الفرنسية.اضافة اعلان

30 مليون جنيه إسترليني

وقد وصفتها الشركة بأنها الأكثر أناقة وروعة بين السيارات، فهي نسخة فريدة ضمن 4 تحف تنتجها الشركة البريطانية الشهيرة، وتستوحي طابعها من وردة "بلاك باكارا"، حيث بلغت تكلفة السيارة أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني.
حيث إن عملاء "رولز رويس" يدفعون بسخاء مقابل السيارات الفاخرة المخصّصة ذات المستويات غير المسبوقة في الفخامة والتصميمات الداخلية والنقوش الشخصية حسب الطلب.




وردة البكارا السوداء

والتصميم الخارجي للسيارة مستوحى من وردة البكارا السوداء - التي يقال إنها الزهرة المفضلة لوالدة العميل- وتتألق بتلات الوردة الداكنة بظل أحمر داكن تحت أشعة الشمس المباشرة ولكنها تبدو سوداء تقريبًا عندما تكون مظللة.
ولتحقيق هذا التأثير، طوّر فريق التصميم الخاص لدى رولز رويس هذا اللون المميز، واعتمد على 5 طبقات مختلفة التركيب من الورنيش الشفاف، أُضيفت جميعها إلى الطبقة الأساسية، ثم تم تركيب كل طبقة إضافية بشكلٍ يجعلها تحتوي على درجة مختلفة بنسبة قليلة من اللون الأحمر.



سطح السيارة الخلفي

- تتركز أكثر الميزات جذبًا حول سطح السيارة الخلفي، والمدعوم بتطعيمات من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، وبضغطة زر واحدة، يمكن فتحه كأجنحة الفراشة ليكشف عن "جناح استضافة" مُعد للترفيه في الهواء الطلق.



سطح التابلوه الخشبي

في الداخل بذل المتخصصون جهدًا بالغًا أيضًا، إذ يتكوّن سطح التابلوه الخشبي من 533 وحدة مطلية باللون الأحمر لمحاكاة أوراق الزهور المتساقطة، ومغلفة بطبقة حماية خاصة مع 1.603 قطعة خشبية مثبتة يدوياً، و1,070 وحدة أخرى فائقة التناسق لتشكل الخلفية.



ساعة فاخرة من أوديمار بيغيه

أما التحفة الفريدة في لوحة قيادة السيارة فهي ساعة فاخرة من أوديمار بيغيه تم إنتاجها بنسخة واحدة فقط، وقد طلب العميل تركيبها ويمكنه نزعها متى أراد وارتداؤها كأي ساعة معصم أخرى.
علمًا أنها من طراز رويال أوك Royal Oak موضوعة في علبة تتناغم عناصرها مع تصميم سيارة "لا روز نوار"، من خلال اشتمالها على عدادات حمراء وإطار داخلي أحمر.
وقد كلفت "لا روز نوار" العميل أكثر من 30 مليون دولار، ما يجعلها على الأرجح أغلى سيارة مخصّصة في العالم.


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