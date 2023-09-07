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تويوتا تطلق معايير الفخامة اليابانية مع سيارة سنشري SUV الجديدة

تويوتا سنشري
تويوتا تطلق سيارة سنشري SUV الجديدة
أ أ
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كشفت تويوتا عن أفخم سيارة أطلقتها العلامة اليابانية على الإطلاق وهي سيارة تويوتا سنشري SUV الجديدة كلياً، متبنّيةً أحدث الأساليب الهندسية وأفضل المهارات العالمية لإطلاق نموذج عصري مبتكر.اضافة اعلان
وتسعى الشركة أن تشكّل المركبة رمزاً أسطورياً للفخامة اليابانية المطلقة، وتتميز تويوتا سنشري الملقبة بسيارة رولز رويس اليابانية بأنها الأكثر تطوّراً وحداثة من طرازات الشركة الجديدة.


تويوتا سنشري مثالاً يحتذى

وتعتبر تويوتا سنشري مثالاً يُحتذى به لرؤية تويوتا المرسّخة في التصميم الفاخر والأداء العالي، وتتميز بتصميمها الخارجي اللافت للنظر الذي يتمركز في المقدّمة.
وتتألق المركبة بمصابيح أفقية منقسمة وأبعاد خارجية قياسية، لنحصل بذلك على تصميم أيقوني جذّاب فريد من نوعه.
ومقارنة بنسخة السيدان من تويوتا سنشري، تتمتع نسخة الـ SUV بتصميم أقصر وأكثر عرضاً، ويستطيع العملاء في الصف الخلفي الدخول إلى المركبة والخروج منها عن طريق العتبات الجانبية التي يتم تفعيلها إلكترونيا.


مقصورة فسيحة وملاذا آمنا

توفر تويوتا سنشري مقصورة فسيحة وملاذاً آمناً ومريحاً لركابها، ولا سيّما أنها مزوّدة بـ4 مقاعد فقط، وذلك لتزويد الركاب بأكبر مساحة ممكنة للاسترخاء وتحريك الأقدام
وتشكّل بذلك مزيجاً مثالياً للأناقة والعصرية والراحة غير المسبوقة.
لم تركز تويوتا على التصميم الخارجي والداخلي فحسب، بل أنها قد أولت اهتماماً بالغاً بمحرك السيارة الذي يشترك مع سيارة لكزس TX الجديدة والذي يولّد قوة تصل إلى 406 حصان.


محرك هيبرد قابل للشحن

وهو محرك هايبرد قابل للشحن مكوّن من 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر، ويأتي بنظام دفع كلي.
ويقتصر طرح تويوتا سنشري SUV في الفترة الحالية في الأسواق اليابانية فقط، بسعر يبدأ من 170 ألف دولار، مع الإشارة إلى احتمالية توسّعها قريباً لتشمل الأسواق العالمية الأخرى.

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