الجمعة، 23 صفر 1445 ، 08 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

17 ماركة مسؤولة عن تسريبات واختراقات

بياناتك الشخصية في خطر.. السيارات الحديثة تتجسس على سائقيها وتنقل بياناتهم

السيارات الحديثة تتجسس على سائقيها
17 ماركة من السيارات مسؤولة عن تسريبات واختراقات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

على الرغم من تطلع العديد من الناس للسيارات الحديثة، ومواكبة أفضل ما أنتجته العقول البشرية، إلا أنه قد ثبت أن هذه السيارات تتجسس على سائقيها وتنقل بياناتهم.اضافة اعلان

السيارات الحديثة منجم معلومات

توصّلت دراسة نشرتها مؤسسة "موزيلا" إلى أنّ السيارات الحديثة هي بمثابة "كابوس" لمسألة حماية البيانات الشخصية، معتبرةً أنّ هذه المركبات تشكل منجم معلومات للشركات المصنعة التي تستخدم هذه المعطيات وتبيعها كما تشاء.
وراجعت المؤسسة التي تتخذ من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا مقراً، نماذج لأكثر من 25 ماركة سيارات تحظى بشعبية، وخلصت إلى أن كل المركبات من دون استثناء، "تجمع بيانات شخصية أكثر من المفترض".
وأكدت المؤسسة التي سبق أن أجرت دراسات على الساعات الذكية ومكبرات الصوت المتصلة وتطبيقات التأمل أنّ "السيارات هي أسوأ منتج" أخضعته المؤسسة للدراسة من ناحية "حماية البيانات الشخصية".

إمكانات البرنامج الموجود في السيارة

وبإمكان الشركات المصنّعة إدخال معلومات متعلقة باستخدام السيارة (القيادة)، ولكن أيضاً مرتبطة بالخدمات المتصلة الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى تطبيقات خارجية مثل برامج الملاحة أو الراديو الذي يستند إلى البث التدفقي.
ويتيح البرنامج الموجود في السيارة إمكانية جمع بيانات من هاتف ذكي إذا كان متصلاً أو إذا حمّل المستخدم تطبيق الشركة المصنعة.
ومن بين مختلف الماركات التي أًخضعت للدراسة، وحدهما "رينو" و"داسيا" المنتميتان إلى المجموعة نفسها، تشيران إلى أنّ سائقي السيارات من حقهم طلب حذف البيانات الشخصية التي جُمعت خلال استخدام السيارات.
ولفتت نحو 84% من الشركات المصنعة إلى إمكانية مشاركة المعلومات التي تم جمعها، بينما أشارت 76% (19 ماركة) منها إلى إمكانية بيع هذه البيانات.

"تيسلا" في المرتبة الأخيرة

وفي ترتيب الماركات الذي يستند إلى معايير عدة مرتبطة بحماية البيانات الشخصية، أتت "تيسلا" في المرتبة الأخيرة.
ومن الأسباب التي جعلت "تيسلا" تحلّ في المرتبة الأخيرة برنامجها للذكاء الاصطناعي الذي "لا يتمتع بموثوقية".
وذلك حسب مؤسسة "موزيلا" المعروفة بمتصفّحها "فايرفوكس" والتي ترغب في أن توفر حماية للبيانات الشخصية أكثر ما يؤمنه منافسوها الرئيسيون.
وشهدت "تيسلا" مرات عدة أعطالاً في برنامج مساعدة السائق الخاص بها.
وكانت المرتبة ما قبل الأخيرة في التصنيف من نصيب شركة "نيسان" التي رجحت "موزيلا" أنها تتجسس على نشاطات السائقين داخل سياراتهم.
أما لناحية حماية هذه البيانات، فذكرت الدراسة أنّ 17 ماركة من أصل 25 مسؤولة عن تسريبات واختراقات خلال السنوات الثلاث الفائتة.

اقرأ أيضا

مرسيدس
10:28 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تعديلات على سيارة مرسيدس.. تعرف على المواصفات والشكل الجديد

تويوتا سنشري
10:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تويوتا تطلق معايير الفخامة اليابانية مع سيارة سنشري SUV الجديدة

السيارات الاعتمادية
5:47 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أفضل 10 علامات تجارية للسيارات الاعتمادية في 2023

سيارة جولف
3:01 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تسريب صور لـ "فولكس فاجن جلف ليفت" الجديدة

اقرأ أيضا

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

"فورد" تخسر 270 مليون دولار لإصلاح 591 ألف مركبة متضررة (صور)

"فولكس فاجن كاليفورنيا".. سيارة ومنزل

6 نصائح للحفاظ على بطارية سيارتك

ماسك فتح شهية الجميع .. "شاومي" تستعد لإنتاج أول سيارة كهربائية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

السيارات الاعتمادية 5:47 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أفضل 10 علامات تجارية للسيارات الاعتمادية في 2023

نويه كلاسيه الكهربائية 3:53 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

"بي إم دبليو" تعتزم طرح 6 طرز من "نويه كلاسيه" الكهربائية خلال عامين

بي إم دبليو آي 7 8:34 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

"بي إم دبليو" آي 7 سيارة مدرعة بميزات خاصة (صور)

سيارة موستانج جي تي دي 5:49 ص الخميس، 24 أغسطس 2023

7 مميزات في سيارة "فورد" موستانج جي تي دي 2025 (صور)

اقرأ أيضا

نويه كلاسيه الكهربائية
3:53 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

"بي إم دبليو" تعتزم طرح 6 طرز من "نويه كلاسيه" الكهربائية خلال عامين

بخاخات الوقود
9:13 م السبت، 02 سبتمبر 2023

6 علامات تدل على تلف بخاخات الوقود في سيارتك

مصانع تويوتا
10:11 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

تويوتا تستأنف الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان

سرقة السيارات
8:19 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

خبير يكشف معلومة صادمة عن 75% من السيارات المسروقة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

السيارات الحديثة تتجسس على سائقيها
10:43 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

بياناتك الشخصية في خطر.. السيارات الحديثة تتجسس على سائقيها وتنقل بياناتهم

الورم الحليمي البشري 3
10:25 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"الصحة الخليجي": "الورم الحليمي البشري".. الأعراض والمضاعفات وطرق العلاج

طائرة هليكوبتر- الامارات
9:35 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"الطيران المدني" بالإمارات: سقوط طائرة عمودية في البحر والبحث جار عن طاقمها

أمطار المملكة 6
9:22 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول ورياح متربة على جازان ومكة و7 مناطق

Screenshot_2023-09-08-02-12-38-47_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
2:16 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

توقعات بانخفاض درجات الحرارة.. "الزعاق" يكشف التفاصيل

7ع 895 5
3:23 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بتوجيهات القيادة.. المملكة تُحقق الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق