الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تُطرح في الأسواق 2026.. الكشف عن نماذج لسيارات هوندا الكهربائية

هوندا
سيارات هوندا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت شركة هوندا موتور اليابانية لصناعة السيارات عن سيارتين نموذجيتين، تندرجان ضمن سلسلة زيرو (ZERO) الكهربائية من هوندا والتي ستطرح في الأسواق عام 2026.اضافة اعلان

نماذج لسيارات هوندا الكهربائية

وجاء الكشف عن السيارتين خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية سي إيه إس (CES) 2024 المقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أجرى برنامج حياة ذكية تغطية خاصة له، وفقًا لـ"هاشتاق عربي".
والسيارتان الكهربائيتان بالكامل هما، هوندا صالون وسبايس هوب، وهي الأكبر حجمًا والمتعددة الاستخدامات.

مميزات سيارات هوندا الكهربائية

ويتميز نموذج سيارة صالون بأنه يرتكز على منصة كهربائية خاصة من هوندا، ويأتي بتصميم رياضي مستقبلي وهيكل منخفض ومقصورة داخلية توفر مساحة داخلية فسيحة، مع باب يفتح للأعلى للمقاعد الأمامية والخلفية.
كما تضم المقصورة الداخلية، وهي بسيطة التصميم، لوحة عدادات تمتد من الزاوية اليمنى حتى الزاوية اليسرى.
ولم تقدم الشركة اليابانية أي مواصفات بخصوص مدى السير أو الأداء، لكنها تقول إن طراز صالون سيستخدم مواد مستدامة قابلة للتجديد في الداخل والخارج.
أما سبايس هوب، فهي عبارة عن حافلة كهربائية تتميز بتصميم فضائي مستقبلي مع الكثير من الواجهات الزجاجية.
وتعد الشركة بأن مركباتها الكهربائية من سلسلة زيرو ستأتي بقدرات متقدمة في القيادة الآلية وتكنولوجيا الاتصال، بالإضافة إلى تحسين الأداء وكفاءة البطارية.

اقرأ أيضا

تويوتا تحذر 50 ألف مالك سيارة من "عيب خطير" يهدد أرواحهم

عملاق التكنولوجيا يدخل السباق.. ماذا تعرف عن سيارة "أبل" ذاتية القيادة؟

طرح أول نماذج في العالم للسيارات الطائرة

كيف تنجح في تقليل تكاليف صيانة سيارتك؟

مرسيدس C Class بخصم 70% في هذا البلد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

بطارية السيارة 7:09 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

5 أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك.. تعرف عليها

شركة جيلي الصينية 7:01 ص الأحد، 04 فبراير 2024

شركة جيلي الصينية تطلق 11 قمرًا صناعيًا للسيارات ذاتية القيادة

مصانع تويوتا 11:32 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

تويوتا تحذر 50 ألف مالك سيارة من "عيب خطير" يهدد أرواحهم

سيارة مكان الكهربائية 11:59 ص الجمعة، 26 يناير 2024

بورش تكشف عن سيارة مكان الكهربائية بالكامل (صور)

اقرأ أيضا

سيارة مكان الكهربائية
11:59 ص الجمعة، 26 يناير 2024

بورش تكشف عن سيارة مكان الكهربائية بالكامل (صور)

أحكام
11:11 ص الخميس، 25 يناير 2024

تعمل بتكنولوجيا المغنطة.. الكشف عن مميزات أحدث سيارة في العالم

سيارة
3:15 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عيب فني في مرسيدس "SL-Class" يؤدي إلى اشتعال النار فيها

تسلا واي
2:03 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"تسلا" تزيح "تويوتا كورولا" من عرش السيارات الأكثر شعبية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الغازات عند الطفل الرضيع
5:52 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

الغازات عند الطفل الرضيع.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

المرور
5:11 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. كيف أنقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر"؟ "المرور" توضح

هواتف أوبو
4:07 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

تتخطى مليون طلب مُسبق للشراء.. هواتف من أوبو تتمتع بقدرات فائقة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
2:59 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. مواقيت الصلاة الثلاثاء 25 رجب.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

حساب المواطن
1:59 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. بهذه الطريقة يمكن إضافة "المعاق" في حساب المواطن واستحقاق الدعم

صندوق التنمية العقارية - سكني
1:01 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن من أراد بيع أو شراء منزل عليه رهن