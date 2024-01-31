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تويوتا تحذر 50 ألف مالك سيارة من "عيب خطير" يهدد أرواحهم

مصانع تويوتا
مصنع تويوتا
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حثت شركة تويوتا موتورز، مالكي 50 ألف سيارة أمريكية قديمة على إجراء إصلاحات فورية، بسبب عيب خطير قد يهدد أرواحهم، يتمثل في الوسادات الهوائية التي قد تنفجر وتؤدي إلى الوفاة.اضافة اعلان

تحذير تويوتا

وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية إن تحذير "عدم القيادة" يغطي بعض طرازات كورولا من عام 2003 إلى 2004، وكورولا ماتريكس من عام 2003 إلى 2004، وسيارات "راف 4" من عام 2004 إلى 2005 المزودة بالوسائد الهوائية من إنتاج شركة تاكاتا.

وسائد تاكاتا الهوائية

وتسببت وسائد تاكاتا الهوائية في أكثر من 30 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، بما فيها 26 حالة وفاة في الولايات المتحدة، ومئات الإصابات في سيارات مختلفة تابعة لشركات صناعة السيارات منذ عام 2009.
وعلى مدى العقد الماضي، تم استدعاء أكثر من 67 مليون وسادة هوائية من إنتاج شركة تاكاتا في الولايات المتحدة من قبل أكثر من 20 شركة تصنيع سيارات، وأكثر من 100 مليون وسادة هوائية في جميع أنحاء العالم، في أكبر استدعاء لسلامة السيارات في التاريخ.
وقالت "تويوتا"، إن عملية استدعاء طراز "راف 4" يشمل الوسادة الهوائية للسائق بينما الاستدعاءات الأخرى تشمل الوسادة الهوائية للراكب الأمامي فقط.
وفي بعض طرازات كورولا وكورولا ماتريكس، تخضع بعض السيارات أيضًا لاستدعاء ثانٍ بسبب الوسادات الهوائية التي يمكن أن تنفجر حتى بدون وقوع حادث، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

حوادث مميتة

وكانت هناك تحذيرات سابقة صادرة عن شركات صناعة سيارات أخرى للسيارات المزودة بسائد هوائية قديمة من شركة تاكاتا بعد وقوع حوادث مميتة.
ورفضت تويوتا الرد إذا كان تحذير "عدم القيادة" قد نتج عن إصابة خطيرة أو حادث مميت لإحدى السيارات.
ولم تعلق الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة على الفور.

شركة ستيلانتيس

وحثت شركة ستيلانتيس، الشركة الأم لشركة كرايسلر، 29 ألف مالك سيارة بيك آب دودج رام 2003 من طراز 2003 على التوقف فورًا عن القيادة انتظارًا للإصلاحات بعد مقتل شخص واحد نتيجة انفجار الوسادة الهوائية من إنتاج شركة تاكاتا.
في نوفمبر 2022، حثت الشركة مالكي 276 ألف سيارة أمريكية قديمة أخرى على التوقف فورًا عن القيادة بعد الإبلاغ عن ثلاث حالات وفاة أخرى بسبب خلل في وسائد تاكاتا الهوائية في ذلك العام.

شركة هوندا


وفي فبراير 2023، أصدرت شركة هوندا، تحذيرًا "لا تقود" لـ 8,200 سيارة من طراز أكيورا وهوندا بعد وفاة سائق سيارة أكورد 2002 في بولينج جرين بولاية كنتاكي الأمريكية بسبب عيب في الوسائد الهوائية من إنتاج شركة تاكاتا.
وأبلغت شركة هوندا عن 17 حالة وفاة في الولايات المتحدة وأكثر من 200 إصابة بسبب تمزق الوسائد الهوائية من إنتاج الشركة ذاتها.

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