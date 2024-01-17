10 قواعد للوقاية من الأزمة القلبية.. تعرف عليها

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تحدث الأزمة القلبية عندما ينقطع إمداد القلب بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب جلطة دموية، وكما هو الحال مع جميع المشكلات الطبية، فإن الوقاية أفضل دائمًا من الاضطرار إلى العلاج. اضافة اعلان

وكشف الدكتور مايك هانسن، طبيب أمراض القلب، عبر موقع "يوتيوب" عن "القواعد العشرة" لتجنب الإصابة بأزمة قلبية.

واعترف بأن بعض العوامل التي تساهم في الإصابة بأزمة قلبية هي خارجة عن السيطرة، مثل الوراثة والعمر. ولكن باتباع هذه الخطوات يمكنك تقليل المخاطر بشكل كبير، وفقًا لصحيفة "إكسبريس":





الوقاية من الأزمة القلبية



الكوكايين



التدخين



الحد من التوتر



التدريب بانتظام



الصوم المتقطع



أوميجا 3



الفيتامينات والمعادن



الدهون المشبعة



السكر المضاف أو الكربوهيدرات المكررة



الألياف



فيما يلي القواعد العشرة:يمكن أن يسبب:الذبحة الصدرية وانخفاض تدفق الدم إلى القلبارتفاع ضغط الدم والشرايين المتصلبة وجدران عضلة القلب السميكةارتفاع حاد في معدل ضربات القلب وزيادة الحاجة إلى الأكسجين في عضلة القلبتلف أنسجة القلبالتهابات القلب.يمكن تقليل خطر الإصابة بالأزمة القلبية بنسبة 65 بالمائة بعد الإقلاع عن التدخين.حذر العديد من الخبراء من تأثير التوتر على صحة القلب.وللقيام بذلك، أوصى الدكتور هانسن بما يلي:الأنشطة الخارجية مثل الذهاب للنزهة أو التنزهالتأملالحصول على نوم جيدقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.من الناحية المثالية، يجب أن تمارس الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.حتى الاستيقاظ والذهاب في نزهة على الأقدام أفضل بكثير من عدم القيام بأي شيء.هذه التقنية تمنحك نفس فوائد التمارين الرياضية، والطريقة الأكثر عملية للقيام به هو الأكل المقيد بوقت أو التغذية المقيدة بالوقت، على سبيل المثال، أتناول الطعام في فترة ثماني ساعات ثم الصوم لمدة 16 ساعة.الشيء الرئيس عندما يتعلق الأمر بنظامك الغذائي هو الاستغناء عن الأطعمة المصنعة، وفقًا للدكتور هانسن، وذلك لمنع مقاومة الأنسولين والالتهابات والإجهاد التأكسدي.يستلزم تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من أوميجا 3، مثل السلمون وبذور الشيا وبذور القنب وبذور الكتان والجوز.تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. ولهذا السبب لا يمكن الاستهانة بالخضراوات والحبوب الكاملة السليمة، وكذلك البذور والمكسرات.يجب تقليل كمية الدهون المشبعة - وبخاصة كانت اللحوم المصنعة وما شابه ذلك - التي تتناولها لحماية قلبك.توجد أيضًا بشكل شائع في الأطعمة المصنعة ويجب تجنبها.تناول أقل من 25 جرامًا من السكر المضاف يوميًا ربما يكون أهم شيء. يمكنك القيام به لتحسين صحتك العامة، وهذا يشمل تقليل خطر الإصابة بأزمة قلبية.تناول الكثير من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان "قد يكون بنفس القدر من الأهمية إن لم يكن أكثر أهمية" عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة قلبك.وأضاف الدكتور هانسن: "يستهلك معظمنا من 10 إلى 15 جرامًا من الألياف يوميًا، في حين يجب أن نحصل على 25 إلى 30 جرامًا على الأقل يوميًا".