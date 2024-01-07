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احذروهم.. استشاري يكشف عن أشد "أعداء" القلب الثلاثة

الدكتور خالد النمر
خالد النمر
أ أ
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كشف استشاري أمراض القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، عن "أشد أعداء" القلب ضراوةً.

أخطر ثلاثة على صحة القلب

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الثلاثي الخطير على صحة القلب،هم:اضافة اعلان
١.التدخين
٢.التوتر والضغط النفسي المزمن
٣.الغضب الشديد.

وفي وقت سابق، حسم استشاري أمراض القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، الجدل المثار بين البعض على مواقع التواصل الاجتماع، حول تناول "الحميض".

أضرار "الحمضة" لأصحاب هذه الأمراض

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه على منصة  "إكس"، :" الحميض نبتة برية يمكن أكلها بعد غسلها ولها استخدامات طبية كثيرة في الطب البديل".
وتابع: "لا ينصح بتناولها من قبل الحوامل ومرضى القصور الكلوي، والأطفال ومرضى الربو، ومرضى حصى الكلى من نوع الأوكسالات".

وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لمن يتناول أدوية وحبوب الكوليسترول.

4 نصائح لمرضى الكوليسترول


وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "لمن يتناول حبوب دواء الكوليسترول يجب متابعة التالي باستمرار:

١. متابعة وظائف الكبد
٢.متابعة أنزيم العضلات
٣. متابعة وظائف الكلى
٤.متابعة تحليل زلال البول

كما شدد الدكتور خالد النمر، على أهمية مراجعة واستشارة الطبب المعالج بصورة منتظمة ودقيقة.


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