أفضل نظام غذائي وتمارين رياضية للتخلص من دهون البطن العنيدة

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كشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي عن أفضل الطرق لتقليل الدهون الحشوية، أو ما تسمى بالدهون العنيدة.





الدهون الحشوية اضافة اعلان



6 نصائح للتخلص من دهون البطن



ممارسة الرياضة



الوصول إلى الحالة الكيتونية



تناول كمية مناسبة من الدهون



دعم صحة الكبد



الصوم المتقطع



الرصد والتكيف



ويرتبط تراكم الدهون الحشوية في أعماق البطن بحالات مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وحتى بعض أنواع السرطان.وقال الدكتور بيرج عبر قناته على موقع "يوتيوب": "دهون البطن أو الدهون الحشوية هي الدهون الموجودة خارج الخلايا الدهنية- وهي موجودة في الأعضاء، وخاصة الكبد. إذا كان لديك دهون في البطن، فأنت تعاني من الكبد الدهني".وبصرف النظر عن تناول الكثير من الطعام وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، أوضح الدكتور بيرج أن الهرمونات يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير على الوزن.وأضاف : "مقاومة الأنسولين هي ما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد في البداية. الأنسولين هو هرمون يخزن الدهون ويمنع فقدان الوزن. الكورتيزول هو هرمون آخر يمكن أن يجعل من الصعب فقدان الوزن".وبالتالي فإن نصائحه لإنقاص الوزن تهدف أيضًا إلى تقليل مستويات هذه الهرمونات.وتتضمن نصائح الدكتور بيرج الستة للتخلص من دهون البطن:يبدو من الواضح أن ممارسة الرياضة هي إحدى الطرق لإنقاص الوزن، لكن الدكتور بيرج كشف عن أنواع معينة من التمارين أكثر فعالية من غيرها.يمكن أن تساعد التمارين الرياضية على تقليل مستويات التوتر وتعزيز النوم، مما يساعد بدوره في جهود فقدان الوزن، بينما يمكن للتمارين عالية الكثافة أن تحرق الدهون نفسها، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".قال الدكتور بيرج: "قلل من التوتر وادعم النوم عن طريق ممارسة التمارين الرياضية (المشي لمسافات طويلة أو العمل البدني)".وأوصى قائلاً: "حرق الدهون عن طريق ممارسة التدريب المتقطع عالي الكثافة دون الإفراط في التدريب (مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع)".الكيتوزيه، هي حالة استقلابية تحدث عندما يحرق الجسم الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوز.قال الدكتور بيرج: "أدخل جسمك إلى الحالة الكيتونية. قلل من كمية الكربوهيدرات والسكر في نظامك الغذائي".إن اللجوء إلى الخيارات قليلة الدسم باستمرار عند تناول الطعام قد لا يؤدي إلى النتائج التي تأمل فيها.وأوضح الخبير الصحي: "لا تستهلك الكثير من الدهون الغذائية، ولكن لاتتبع نظامًا غذائيًا قليل الدهون أيضًا. لا تستهلك أقل من 75 جرامًا من الدهون يوميًا".تشمل الدهون التي تعتبر صحية الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور.لمنع الكبد من أن يصبح دهنيًا، هناك أشياء يمكن القيام بها لحمايته.قال الدكتور بيرج: "ادعم كبدك". "تناول خل التفاح. خذ حليب الشوك والبربرين. عند شرب خل التفاح ينصح بإضافة ملعقة كبيرة إلى كوب من الماء.قال إنه يمكنك محاولة الالتزام بتناول وجبة واحدة في اليوم.وتابع الدكتور بيرج: "الصيام المتقطع هو أهم شيء لفقدان الوزن بسرعة ودعم الجسم الصحي".ستعمل بعض جهود إنقاص الوزن بشكل أفضل على بعض الأشخاص أكثر من غيرهم.وأضاف: "كن على دراية بما ينجح وما لا ينجح. قم بتقييم بيئتك، وخلق عادات صحية، وحافظ على الثبات".