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كشف
استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن سبب تورم
القدمين.
هل
كل تورم في القدمين بسبب القلب؟وعبر
حسابه على منصة إكس، أوضح أنه "ليس كل تورم في القدمين من القلب؛ فبعض أدوية
الباركنسون من الممكن أن تسبب تورمًا في القدمين والساقين".
ليس كل تورم في القدمين من القلب فبعض أدوية الباركنسون من الممكن ان تسبب تورم في القدمين والساقين.— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) May 5, 2024
وكان النمر أوضح في وقتٍ سابق أن عدم حدوث الألم أثناء الركض أو طلوع الدرج؛ لا يعني أن القلب سليم.
ماذا
تعرف عن مرض الباركنسون؟وحسب
المتخصصين، فإن داء باركنسون هو اضطراب تنكسي يستفحل ببطء في مناطق محددة من
الدِّماغ.
ومن أهم أعراضه، الرُعاش عندما تكون العضلات في حالة راحة "رُعاش الراحة"، وزيادة توتر العضلات "التصلب أو الصَمَل"، وبطء الحركات الإرادية، وصعوبة الحفاظ على التوازن "عدم الاستقرار الوضعي".