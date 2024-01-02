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استشاري يفند مزاعم حول فوائد أوميجا 3 على صحة القلب

مكملات غذائية - اوميجا 3 - مكمل غذائي
مكملات غذائية - أوميجا 3
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فند د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، مزاعم متداولة بشأن فوائد مكملات أوميجا 3 على صحة القلب، مؤكدا أن البعض يروج لهذه الفوائد من باب التسويق وكسب المال.اضافة اعلان

أوميجا 3 ليس له فائدة صحية للقلب


وقال الجهني، إن معظم مكملات أوميجا-٣ (زيت السمك) ليس له فائدة صحية للقلب على الرغم من التسويق الكبير لها ، ناضحا بقوله "لا تخسر فلوسك ".
وتابع الجهني "الاغلبية ليس لها أي فائدة لصحة القلب ومنع الجلطات القلبية والدماغية لأن نسبة الأحماض الدهنية المفيده منخفضة فيها".

وأضاف "المكملات التي أثبتت الدراسات العلمية فائدتها للقلب وخاصة لمن لديهم عوامل خطورة للقلب مثل الجلطات القلبية السابقة أو السكري وعملت على خفض الجلطات القلبية حوالي كان تركيز الأحماض الدهنية DHA & EPA عالي ونقية eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA)
ولا نقدر نعمم فائدتها للقلب على معظم الأصناف الموجودة في السوق حالياً ".

وتابع الجهني "أوميجا-٣ التي أثبتت فعاليتها في حماية القلب لها  دواعي استعمال معينة ويتم وصفها تحت إشراف طبي.
وأوضح "لو الشخص استخدم مكملات أوميجا -٣ حتى عالية التركيز وليس لديه عوامل خطورة على القلب قد لا يكون لها أي فائدة لحماية القلب يعني زيادة في التكاليف بدون فائدة".
 

أفضل مصادر أوميجا 3


وكشف الجهني أن هنالك حملة تسويقية كبيرة للكملات  الغذائية تجارية حتى أصبح التسويق لها من قبل بعض الذين يعملون في الصيدليات الكبرى .
وختم الجهني بقوله : "أفضل تناول أوميجا -٣ من مصادرها الطبيعية مثل الأسماك مرتين الى ٣ مرات أسبوعياً"، مضيفا "استشر طبيبك أو أخصائي التغذية قبل تناول هذه المكملات ".

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