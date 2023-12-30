9 عادات تعجل بالشيخوخة المبكرة.. ماذا عن أشعة الشمس؟

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يهتم الكثيرون بمراجعة أنماط حياتهم وحالتهم الصحية والمزاجية وخياراتهم الغذائية والاسترشاد بنصائح الخبراء للتخلص من العادات السيئة التي يمكن أن تؤدي إلى تسريع ظهور علامات الشيخوخة. اضافة اعلان





الشيخوخة المبكرة:

عادات تعجل بالشيخوخة المبكرة:





موقع "Nutrisense"، أوضح أنه لا يمكن دائمًا عكس الشيخوخة نفسها لأنها جزء طبيعي من الحياة، ولكن تصحيح العادات السيئة يمكن أن يساعد في إبطاء أي شيخوخة مبكرة.وبحسب ما نشره Times of India، فإنه يمكن التخلي عن العادات التالية لتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة ومن أهمها:1-عدم شرب كمية كافية من الماء2- اتباع نظام غذائي ثابت من الأطعمة غير الصحية3- عدم كفاية النوم4- عادة التدخين5- التعرض بكثافة لأشعة الشمس6- قلة النشاط أو ممارسة الرياضة7- قضاء ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون.8- ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم.9- التوتر الشديد أو القلقيذكر أن بعض الأشخاص يبدون أكبر سنًا من أعمارهم الفعلية في حين يكون هناك أشخاص أكبر سنًا ولا تظهر عليهم الكثير من علامات الشيخوخة لفترة أطول.ويتلخص التفسير لهذه المفارقة في العادات اليومية الجيدة أو السيئة ونمط حياة الشخص.