قضيب حديدي يخترق جسم رجل في منطقة حساسة.. والنهاية مفاجأة

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نجا رجل - يبلغ من العمر 57 عامًا - من الموت بعد أن اخترق قضيب حديدي جسده وصولاً إلى منطقة الصدر.

وسقط الرجل البرازيلي، الذي لم تكشف عن هويته من أعلى السقالة على عمود من ارتفاع 5 أمتار.

وعلى إثر ذلك، اخترق القضيب الحديدي جسمه، بدءًا من منطقة حساسة، مرورًا بكبده، وصولًا إلى قمة حجابه الحاجز، حيث أوشك على أن يخترق قلبه.

وكشفت الأشعة المقطعية أيضًا أن القضيب اخترق بطن وصدر الرجل، الذي نجا من الموت المحقق، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".





جراحة طارئة



أنسجة ندبية غير طبيعية



وكشف الأطباء، أنه عند وصول الرجل إلى مجمع مستشفى دو ترابالهادور في كوريتيبا، كان معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الأكسجين كلها "مستقرة".وخضع لعملية جراحية طارئة، حيث يتم شق عظم الصدر وتقسيمه للوصول إلى القضيب.ونجح الأطباء في إزالته مع الأنسجة التالفة وخياطة الجرح الداخلي، ومن ثم نقل إلى العناية المركزة، حيث تلقى عمليات نقل دم.وبعد يومين فقط، أصبح قادرًا على المشي وتناول الطعام، وعند نقله إلى الجناح في اليوم التالي، عُرض عليه أيضًا العلاج الطبيعي، بحسب ما أفاد الأطباء.وأثناء تقييم خروجه من المستشفى بعد 12 يومًا من العملية، اكتشف الأطباء أنسجة ندبية غير طبيعية على جزء من مجرى البول، حيث تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإصلاحه.لكنهم لم يعرفوا ما إذا كان قد تم إجراؤها، وما إذا كان قد حضر أي مواعيد للمتابعة. كما لم يعطوا المزيد من التفاصيل حول الحادث الذي تعرض له.وأقر الأطباء في "المجلة الدولية لتقارير حالة الجراحة"، أن مثل هذه الحوادث "نادرة"، ولكنها أكثر شيوعًا "بين عمال البناء".وأضافوا أن إصابات العجان يمكن أن تكون قاتلة لحوالي ربع المرضى الذين يدخلون المستشفى، حتى عند إجراء الجراحة في الوقت المناسب.وتحدث أيضًا مضاعفات مثل الخراريج أو الإنتان في ما يصل إلى 80 بالمائة من حالات الصدمات العجانية.