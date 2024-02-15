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منها البروكلي.. 6 خضراوات غنية بالبروتين تساعد على بناء العضلات

6 خضراوات غنية بالبروتين
بعض الخضراوات تحقق النسب المستهدفة يوميًا لبناء العضلات
أ أ
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تحتوي بعض أنواع الخضراوات على البروتين، ويمكن من خلال تناولها تحقيق النسب المستهدفة يوميًا لبناء العضلات.
وتمتلئ هذه الخضراوات بالكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، بحسب ما نشره موقع برنامج Today الذي تبثه شبكة NBC الأمريكية.اضافة اعلان

الخضراوات الغنية بالبروتين

وفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين 2020-2025، من الجيد دائمًا تناول المزيد من الخضراوات والفواكه.
في واقع الأمر، تشجع توصيات التغذية الصحية على زيادة تناول الفاصوليا المجففة والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات.
إن إحدى الطرق البسيطة للقيام بذلك هي استبدال بعض المنتجات الحيوانية في النظام الغذائي بالخضراوات.
في حين أن البروتين الموجود في هذه الخضراوات قد يبدو صغيرًا مقارنة بالأطعمة الحيوانية، إلا أن كل غرام له أهمية في المخصصات الغذائية اليومية.
يحتاج معظم الأشخاص إلى 20 جراما على الأقل من البروتين لكل وجبة، ويعد تضمين مصادر البروتين المختلفة طريقة جيدة للوصول إلى هذا الهدف.

وجبة متوازنة ومليئة بالبروتين

يمكن دمج الخضراوات التالية ومطابقتها مع مصادر البروتين الأخرى، مثل الفول والبقوليات والبذور والمكسرات والبيض والأسماك أو الدواجن، للحصول على وجبة متوازنة ومليئة بالبروتين.

1 - البطاطا

تحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم على 4 غرام بروتين. تُعرف هذه الدرنة النشوية بأنها مليئة بالكربوهيدرات، ولكنها تحتوي أيضًا على واحدة من أعلى نسبة البروتين في أي مصدر نباتي.
كما أنها غنية بالبوتاسيوم وفيتامين C والألياف. وتظهر الأبحاث أن البطاطس مفيدة لصحة القلب وصحة الأمعاء وحتى التحكم في الشهية.

2 - بروكلي

تقدر كمية البروتين في كوب بروكلي مُقطع بحوالي 3 جرامات. يعتبر البروكلي واحدا من أكثر الخضراوات شعبية في جميع أنحاء العالم، يمكن دائمًا أن يشعر المرء بالرضا عند تناول البروكلي.
يتميز البروكلي بمحتواه من مزيج الألياف والبروتين. ويحتوي أيضًا على مركبات نباتية تسمى الغلوكوزينات والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.

3 - كرنب بروكسل

يحتوي كل كوب من الكرنب على 3 غرام من البروتين. كما يمنح الجسم الكثير من العناصر الغذائية، مثل فيتامينات C وK والألياف ومضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النباتية المفيدة.

4 - نبات الهليون

إن الهليوم عبارة عن خضراوات ربيعية لا تحظى بالشهرة المناسبة لفوائدها، إذ يصل محتوى كوب من نبات الهليون إلى 3 غرامات من البروتين، بالإضافة إلى فيتامين A والفولات والألياف.

5 - الخرشوف

تقدم ثمرة خرشوف متوسطة الحجم نحو 4 غرام من البروتين. إن الخرشوف غني بالألياف البريبايوتيك، التي تعزز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، بما يؤدي إلى تأثيرات تمتد إلى تقوية المناعة وصحة الدماغ.

6 - حبوب الذرة

تحتوي الذرة متوسطة الحجم على 3 غرام بروتين. وإلى جانب محتواها من الألياف، فإن الذرة تشتهر بأنها تمنح شعور بالشبع وتشبع الرغبة في تناول أي سكريات بدون آثار جانبية.

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