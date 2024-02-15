منها البروكلي.. 6 خضراوات غنية بالبروتين تساعد على بناء العضلات

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تحتوي بعض أنواع الخضراوات على البروتين، ويمكن من
خلال تناولها تحقيق النسب المستهدفة يوميًا لبناء العضلات.
وتمتلئ هذه الخضراوات بالكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، بحسب ما نشره موقع برنامج Today الذي تبثه شبكة NBC الأمريكية.
الخضراوات الغنية بالبروتينوفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين
2020-2025، من الجيد دائمًا تناول المزيد من الخضراوات والفواكه.
في واقع الأمر، تشجع توصيات التغذية الصحية على زيادة تناول الفاصوليا المجففة والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات.
إن إحدى الطرق البسيطة للقيام بذلك هي استبدال بعض المنتجات الحيوانية في النظام الغذائي بالخضراوات.
في حين أن البروتين الموجود في هذه الخضراوات قد يبدو صغيرًا مقارنة بالأطعمة الحيوانية، إلا أن كل غرام له أهمية في المخصصات الغذائية اليومية.
يحتاج معظم الأشخاص إلى 20 جراما على الأقل من البروتين لكل وجبة، ويعد تضمين مصادر البروتين المختلفة طريقة جيدة للوصول إلى هذا الهدف.
وجبة متوازنة ومليئة بالبروتينيمكن دمج الخضراوات التالية ومطابقتها مع مصادر
البروتين الأخرى، مثل الفول والبقوليات والبذور والمكسرات والبيض والأسماك أو
الدواجن، للحصول على وجبة متوازنة ومليئة بالبروتين.
1 - البطاطاتحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم على 4 غرام بروتين.
تُعرف هذه الدرنة النشوية بأنها مليئة بالكربوهيدرات، ولكنها تحتوي أيضًا على
واحدة من أعلى نسبة البروتين في أي مصدر نباتي.
كما أنها غنية بالبوتاسيوم وفيتامين C والألياف. وتظهر الأبحاث أن البطاطس مفيدة لصحة القلب وصحة الأمعاء وحتى التحكم في الشهية.
2 - بروكليتقدر كمية البروتين في كوب بروكلي مُقطع بحوالي 3 جرامات.
يعتبر البروكلي واحدا من أكثر الخضراوات شعبية في جميع أنحاء العالم، يمكن دائمًا
أن يشعر المرء بالرضا عند تناول البروكلي.
يتميز البروكلي بمحتواه من مزيج الألياف والبروتين. ويحتوي أيضًا على مركبات نباتية تسمى الغلوكوزينات والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.