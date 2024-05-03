هل انكسار القلب نتيجة ضغوط نفسية شديدة قد تقود للوفاة؟.. اختصاصية نفسية تجيب

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متلازمة القلب المنكسر حالة مَرَضية للقلب تحدث غالبًا بسبب التعرض لمواقف مثيرة للتوتر ومشاعر شديدة الوطأة.

ويمكن أن تحدث هذه الحالة، كما تقول عيادة "مايو كلينك" أيضًا بسبب الإصابة بأمراض جسدية أو جراحات خطيرة. وتكون متلازمة القلب المنكسر مؤقتة عادةً. لكن قد يستمر الشعور بالإعياء بعد شفاء القلب لدى البعض.

قد يشعر المصابون بمتلازمة القلب المنكسر بألم مفاجئ في الصدر أو أنهم على وشك الإصابة بنوبة قلبية. تؤثر متلازمة القلب المنكسر على مجرد جزء من القلب فقط.

فهي تعوق لفترة وجيزة تلك الطريقة التي يضخ بها القلب الدم. ويستمر باقي القلب في العمل كالمعتاد. في بعض الأحيان ينقبض القلب بمزيد من القوة.





انكسار القلب قد يؤدي إلى الوفاة



عوامل تؤدي إلى التعافي



ويقول الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب إن انكسار القلب قد يؤدي إلى الوفاة.⁠وقالت إيمان اللافي، الاختصاصية النفسية، إن ما قاله النمر "مئة في المئة طبيًا صحيح".لكنها حللت انكسار القلب من الناحية النفسية، قائلة في تصريحات إلى فضائية "روتانا خليجية": "أحيانًا هناك ناس يقدمون إلى العيادة يشرحون كيف يعانون من الألم من الداخل والشعور بالفراغ، على الرغم من أنهم مشغولون طوال اليوم من الصباح إلى الليل، لكن هذه الأفكار تراودهم في الخمس دقائق الأخيرة قبل النوم ،حيث يشعرون بالفراغ الداخلي على الرغم من علاقتهم الواسعة".وأشارت إلى عامل الوقت في علاج هذه الحالة، لافتة إلى أن "الوقت كفيل (بالعلاج) لكن لا أحد يقدر على تحديده".وبينت أن هناك عوامل تؤدي إلى التعافي بعد مشيئة الله، وهي:- تقبل الألم.- مساعدة المختصين.- مساعدة الأصدقاء.- مساعدة مجموعة الدعم مثل الأهل.