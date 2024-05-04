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النمر: 3 معلومات عن آلام القلب تنقذ حياتك

نوبات قلبية
القلب
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وجه د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح ومعلومات مهمة عن أمراض القلب، تستدعي الانتباه لها.
وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس : معلومات دقيقة .. حيث إن غالبية الآم القلب تزداد مع الجهد البدني أو النفسي (طلوع درج، غضب، حزن شديد...الخ) ولكن يجب معرفة التالي:اضافة اعلان

معلومات مهمة عن آلام القلب

١. الآم القلب ممكن تحدث وقت الراحة (عدم الحركة).
٢. الآم القلب من الممكن أن تحدث "بعد" الانتهاء من الجهد البدني (ركض، طلوع درج) وليس أثناءه.
٣. عدم حدوث الألم أثناء الركض أو طلوع الدرج لا يعني أن القلب سليم ١٠٠%.

في سياق، ذي صلة كشف رئيس المركز الوطني للقلب، الدكتور عادل طاش، أن أمراض القلب تتزايد بشكل متسارع في المملكة في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن عدد المصابين بلغ قرابة نصف مليون سنويًا، في حين تصرف الدولة مقابل تلك الأعداد 10 مليارات ريال.

أسباب أمراض القلب

وأكد الدكتور طاش أن الذين يعانون من أمراض القلب يشكلون 45% من الوفيات في السعودية، مرجعاً الأسباب إلى عدة عوامل، من أبرزها: السمنة، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، وقلة النشاط البدني، مشددًا على ضرورة أخذ الاحتياطات الطبية لتقليص هذه الأعداد.

لا صحة لتسبب زيت الزيتون في خفض الكوليسترول

وأضاف أنه تم اكتشاف جهاز إلكتروني لحساب خطورة أمراض القلب والشرايين، وتم تعميمه على جميع القطاعات الصحية، وتم التركيز على أطباء الرعاية الأولية، وتم استخدامه على 3 آلاف حالة، وتبين أن 15% منها كانت تعاني من خطورة أمراض القلب والشرايين، مشيراً إلى أنه لا صحة لما يتردد بأن زيت الزيتون سبب في تخفيض الكوليسترول.

علاج أمراض القلب بناء على الحالة

من جانبه، قال رئيس جمعية القلب السعودية، الدكتور وليد الحبيب، إن تزايد أمراض القلب في الآونة الأخيرة يجعلنا نبحث عن إيجاد طرق للحد من هذا الانتشار، ومع التطور العلمي يتم تحديد العلاج بناء على الحالة؛ لأن كل فرد له خواص تختلف عن الآخرين حسب جيناته ونمط الحياة التي يعيشها.

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