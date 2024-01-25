الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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7 قواعد مهمة عند غسل الفواكه والخضراوات

غسل الفواكه والخضراوات
غسل الفواكه والخضراوات
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تتعرض الفواكه والخضراوات في الأسواق إلى الأتربة وغبار الطريق، مما يستدعي دائمًا ضرورة غسلها قبل استهلاكها أو تحضيرها.
كما أن البكتيريا الضارة التي قد تكون موجودة في التربة أو الماء حيث تزرع، يمكن أن تبقى على سطحها وتلوثه، مما يحتم ضرورة غسلها جيدًا.

7 قواعد عند غسيل الفواكه والخضراوات

ويقول نيقولاي سيليفيرستوف من مختبر SuperFood Technologies بالجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية في حديث لـ Gazeta.Ru: "لمنع التسمم، يجب اتباع بعض القواعد:
أولاً - يجب غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد الطهي.
ثانيًا - يجب غسل الخضار والفواكه، حتى إذا كان الشخص لا يخطط لتناولها بقشورها، وهذا ضروري لإزالة الأوساخ والبكتيريا قبل تقشيرها أو تقطيعها.
ثالثًا - غسل الخضار والفواكه بنقعها في الماء، حيث بهذه الطريقة ستترسب الأوساخ ويصبح من السهل غسل قشرتها بصورة أفضل.
رابعًا - يجب شطف الخضار والفواكه بالماء الجاري لمدة 0.5-1 دقيقة، مع فركها باليدين أو باستخدام فرشاة الخضراوات.
خامسًا - يجب إزالة الأوراق العليا من الملفوف والخس.
سادسًا - يفضل تجفيف الخضراوات والفواكه باستخدام مناشف ورقية.
سابعًا - لا يُنصح أبدا باستخدام الخل أو سوائل غسل الأواني والأطباق في غسل الخضراوات والفواكه، لأن ذلك يشكل خطورة على الصحة.
ويقول: "لأن الفواكه والخضروات يمكن أن تمتصها، ما يؤدي إلى تغير مذاقها وعواقب سلبية للجسم. وإذا كان الشخص يعتقد أن المياه الجارية غير كافية لتنظيف الفواكه والخضروات، فعليه استخدام وسائل خاصة لغسلها".

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