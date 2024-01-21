7 فوائد مدهشة.. طبيب يوصي بتقديم هذا الخضار للأطفال في الشتاء

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قال الدكتور أحمد السعيد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إن هناك أنواعًا من الخضراوات يجب على الأمهات إدراجها في النظام الغذائي اليومي لأطفالهن خلال فصل الشتاء. اضافة اعلان





7 فوائد للسبانخ عند تقديمها للأطفال







1- تقوية المناعة



2- الوقاية من الأنيميا



3- ترطيب الجسم



4- ملين طبيعي







5- تعزيز صحة القلب



6- تقوية العظام والأسنان



7- بناء العضلات

