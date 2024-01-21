7 فوائد مدهشة.. طبيب يوصي بتقديم هذا الخضار للأطفال في الشتاء

قال الدكتور أحمد السعيد يونس، رئيس الجمعية المصرية
لطب الأطفال، إن هناك أنواعًا من الخضراوات يجب على الأمهات إدراجها في النظام
الغذائي اليومي لأطفالهن خلال فصل الشتاء.اضافة اعلان
7 فوائد للسبانخ عند تقديمها للأطفال
وقال يونس إن السبانخ
هي الخضار الذي يقصده، مشيرًا
إلى تعدد الفوائد التي تقدمها لصحة الأطفال، نظرًا لمحتواه العالي من العناصر
الغذائية الضرورية لصحتهم، وفقًا لموقع "الكونسلتو".
1- تقوية المناعة
وأضاف أن السبانخ
تلعب دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز
المناعي عند الأطفال، بفضل محتواها العالي من فيتامين سي، الذي يساعد على تعزيز
قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات.
2- الوقاية من
الأنيميا
وأوضح أن الأطفال الذين يتناولون السبانخ
أقل عرضة
لخطر الإصابة بالأنيميا، لاحتوائها على نسبة عالية من معدن الحديد، الذي يسهم في
إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
3- ترطيب الجسم
وأشار يونس إلى قدرة السبانخ
على حماية الأطفال من
الإصابة بالجفاف، لأن الماء يشكل نسبة كبيرة من إجمالي قيمتها الغذائية، مما يسهم
في الحفاظ على ترطيب أجسادهم عند تناولها.
4- ملين طبيعي
وأكد أن السبانخ تقلل من خطر إصابة الأطفال
بالاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك، ويرجع السبب إلى محتواها المرتفع من الألياف
الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.
5- تعزيز صحة القلب
وكشف أن السبانخ تعزز صحة القلب عند الأطفال، لغناها
بمعدني البوتاسيوم والماغنسيوم، اللذين يسهمان في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط
الدم والحفاظ على سلامة الأوعية الدموية.
6- تقوية العظام
والأسنان
وأفاد بأن الأطفال الذين يتناولون السبانخ يتمتعون
بعظام أكثر صلابة، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من معدن الكالسيوم، الذي يسهم
أيضًا في تقوية الأسنان.
7- بناء العضلات
واختتم يونس حديثه بالإشارة إلى دور السبانخ في بناء
وتقوية عضلات الأطفال، نظرًا لمحتواه الجيد من البروتين النباتي، الذي يعمل أيضًا
على تسريع عملية التئام الجروح.