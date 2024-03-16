الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مدرسة الصيام.. 7 نصائح للتخلص من التدخين في شهر رمضان

ترك التدخين
ترك التدخين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
شهر رمضان المبارك، فرصة من ذهب لمن يريد التخلص من عادة التدخين السلبية، حفاظاً  على صحته وماله، واغتنام أيام الشهر الفضيل في الأعمال الصالحة التي تغني عن التدخين وأضراره المدمرة على الصحة.اضافة اعلان

التخلص من التدخين في رمضان

والتدخين هو عادة ضارة ومدمرة للصحة والمال، وإذا كنت ترغب في التوقف عن التدخين خلال شهر رمضان، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك:
1. العزم والإصرار:
في شهر رمضان، حدد الهدف بالتوقف عن التدخين وتأكد من أنك ملتزم به. قوي عزيمتك وتذكر الفوائد الصحية التي ستحصل عليها من التخلص من التدخين.
2. النية الحسنة:
تذكر أن التوقف عن التدخين في رمضان يعد تحديًا إضافيًا. احتفظ بنية حسنة واعلم أن هذه الفترة المباركة يمكن أن تكون فرصة جيدة للتغيير والتحسن.
3. المساندة الاجتماعية:
اطلب الدعم من الأهل والأصدقاء واخبرهم بقرارك بالتوقف عن التدخين. قد يكون لديهم نصائح ودعم لمساعدتك في الوفاء بقرارك.
4. الابتعاد عن المثيرات:
حاول تجنب المواقف والأماكن التي تثير رغبتك في التدخين. تجنب التعامل مع المدخنين وتجنب الأماكن المليئة بالدخان.
5. ابحث عن بدائل صحية:
عندما تشعر بالرغبة في التدخين، حاول اللجوء إلى بدائل صحية مثل مضغ العلكة الخالية من النيكوتين أو شرب الماء أو ممارسة التنفس العميق بين الإفطار والسحور.
6. الاستعانة بالمساعدة الطبية:
إذا واجهتك صعوبة كبيرة في التوقف عن التدخين، قد تود الاستعانة بالمساعدة الطبية. يمكنك استشارة طبيبك للحصول على نصائح ودعم إضافي.
7- اشغل نفسك بالأعمال الصالحة:
اغتنم شهر رمضان في ممارسة الأعمال الصالحة كالصلاة وقراءة القرآن وصلة الأرحام، فهي كفيلة بإذن الله في مساعدتك على ترك التدخين.

الصبر لتحقيق الهدف المنشود

تذكر أن التوقف عن التدخين يحتاج إلى الوقت والصبر. قد تواجه بعض الانزعاجات والرغبة المستمرة في التدخين، ولكن مع العزيمة والدعم المناسب، يمكنك تحقيق هذا الهدف.

اقرأ أيضا

5 عادات غذائية خاطئة ينبغي تجنبها مع الصيام

وفاة أول أمريكي بالطاعون تثير مخاوف من عودة "الموت الأسود"

"محارب للسرطان وطارد للسموم وغني بالفيتامينات".. مشروب شهير يزين المائدة في شهر رمضان

ضوابط قياس السكر في المنزل أثناء الصيام

مشروبات تقوي عضلة القلب في رمضان.. ماذا عن عصير البنجر؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

السكري 4:51 ص الجمعة، 15 مارس 2024

ضوابط قياس السكر في المنزل أثناء الصيام

الشمندر - البنجر 1:05 ص الجمعة، 15 مارس 2024

مشروبات تقوي عضلة القلب في رمضان.. ماذا عن عصير البنجر؟

اسباب-الصداع-في-رمضان_slideshow_1353_4488d4ad505-c6d1-4b6f-8f30-723563b2ad24 1:41 م الخميس، 14 مارس 2024

كيف تقي نفسك من الصداع في رمضان؟ "الصحة" توضح

رمضان الإفطار 2:14 ص الخميس، 14 مارس 2024

نصائح مهمة لسحور وإفطار صحي في رمضان