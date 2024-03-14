نصائح مهمة لسحور وإفطار صحي في رمضان

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نصح د. عبدالله الذيابي استشاري أمراض السكري والسمنة والغدد الصماء، بتناول الأطعمة الصحية على موائد السحور والإفطار في رمضان.



الأطعمة الصحية في رمضان



الصداع في نهار رمضان

وقال الذيابي، عبر حسابه في منصة إكس : "في رمضان، تجربة البعض مع الأطعمة المقلية كانت درسًا مهمًا، حيث يشعر البعض بالثقل والإرهاق بعد تناول وجبات غنية بالدهون والزيوت في الإفطار".وأضاف :"لكن عندما يتم تناول الأطعمة المشوية والمطبوخة بدلاً من القلي، نشعر بالنشاط والخفة والاستمتاع بصحة أفضل".

في سياق متصل، يعاني بعض الناس من الصداع النصفي خلال شهر رمضان، وهو من تأثيرات الصيام والامتناع عن الطعام.

ويعد تخطي وجبات الطعام والجفاف والانسحاب من الكافيين وتغيير الروتين من أبرز مسببات الصداع النصفي. وأظهرت الأبحاث أن بعض الأشخاص الذي يعانون من الصداع النصفي تتفاقم لديهم هذه المشكلة خلال شهر رمضان.

وفيما يلي بعض النصائح التي قدمها "صندوق الصداع النصفي"، وهي مؤسسة خيرية بريطانية، للمساعدة في التغلب على الصداع النصفي خلال شهر رمضان:



الدواء



الكافيين



الجفاف



تخطي الوجبات



النوم



إذا كنت تتناول دواءً عن طريق الفم لعلاج الصداع النصفي، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب قبل بدء شهر رمضان. سيكون بمقدوره تقديم النصح لك حول ما إذا كان الصيام آمنًا بالنسبة لك وفقًا لخطة العلاج الحالية وأفضل طريقة لعلاج الصداع النصفي أثناء الصيام.وإذا كنت تتناول عادةً أدوية حادة مثل أدوية التريبتان، التي تتناولها بمجرد شعورك بقرب نوبة الصداع النصفي، فقد يقوم الطبيب بتغييره إلى دواء وقائي يمكنك تناوله قبل الفجر كل يوم لتقليل فرص إصابتك بالصداع النصفي.وإذا كنت تتناول أدوية التريبتان وتتناولها حاليًا على شكل أقراص، فقد يتمكن الطبيب من إعطائك أدوية التريبتان على شكل رذاذ أنفي بدلاً من ذلك، طالما أنك تشعر بالراحة عند استخدام رذاذ الأنف أثناء الصيام.وإذا كنت ترغب في تجنب تناول الدواء تمامًا خلال شهر رمضان، فهناك العديد من الخيارات غير الدوائية التي يمكن أن تساعدك في إدارة الصداع النصفي لديك. وتشمل:الوخز بالإبرالكمادات الساخنة والباردةالأجهزة الخاصة التي تضعها على رأسك.يجب عليك أيضًا إخبار طبيبك إذا كنت تخطط للتوقف فجأة عن تناول أدويتك الحالية للتأكد من أن القيام بذلك آمن بالنسبة لك.يعاني العديد من الأشخاص الذين يتناولون الكافيين بانتظام من نوبة الصداع النصفي.إذا كنت معتادًا على الإكثار من شرب الشاي والقهوة و/أو المشروبات الغازية، فإن تقليل تناولك لها خلال شهر رمضان قد يؤدي إلى تفاقم الصداع النصفي لديك.وهناك طريقتان يمكن أن تساعدك على تجنب ذلك. الأول هو أن تتخلص من الكافيين ببطء أو تقلل من تناوله في الفترة التي تسبق شهر رمضان.إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فقد يساعد تناول بعض الكافيين قبل أن تبدأ صيامك (إلى جانب الإكثار من شرب الماء أيضًا).قد يكون من الصعب تجنب الإصابة بالجفاف عند الصيام طوال اليوم، لذلك إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، عليك بالإكثار من شرب الماء ليلاً عند الانتهاء من الصيام، وكذلك عند الاستيقاظ في الصباح قبل الفجر. حاول تجنب شرب المشروبات السكرية جدًا لأنها قد تجعلك أكثر جفافًا.إذا كان تخطي وجبات الطعام يؤدي إلى إثارة الصداع النصفي لديك، فقد يكون من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات والفاصوليا وكربوهيدرات الحبوب الكاملة مثل الأرز البني أو الشوفان أو الخبز الكامل.وحاول تجنب تناول الأطعمة المصنعة أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إذا استطعت، لأن انخفاض نسبة السكر في الدم قد يؤدي إلى الصداع النصفي مع انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.إذا غيّر شهر رمضان روتين نومك بشكل ملحوظ، على سبيل المثال، إذا كنت تستيقظ في وقت أبكر بكثير من المعتاد، فقد يؤدي هذا التغيير إلى حدوث الصداع النصفي. ويمكن أن يساعد النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم خلال شهر رمضان أيضًا على تجنب الصداع النصفي.