مشروبات تقوي عضلة القلب في رمضان.. ماذا عن عصير البنجر؟

أ أ

يعاني العديدون من مرضى قصور أداء عضلة القلب في رمضان ، وذلك بسبب الانقطاع عن الأكل والشرب طوال نهار شهر رمضان لساعات طويلة يوميا.

هذا الشعور يساهم في الهبوط وتدفق إخفاق عضلة القلب بعد الإفطار، لذلك ينصح بتناول مشروبات وأطعمة مفيدة لتقوية عضلة القلب.



مشروبات لتقوية عضلة القلب في رمضان:



موقع "المصري اليوم" رصد أفضل المشروبات لتقوية عضلة القلب في رمضان ، ولكن بجانب نظام غذائي متوازن يساعد القلب على الصمود طوال فترة الصيام.1-عصير الرمان:يعتبر الرمان من الفواكه المفيدة لصحة القلب؛ حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة به على منع تصلب وضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب.2- عصير البنجر:كما يعد عصير البنجر واحدا من أبرز المشروبات التي تقوي عضلة القلب، وذلك لأنه يحتوي على مادة النيترات التي تساعد على تحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية.وبالتالى تزيد من وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم والقلب مما يساعد في دعم صحة القلب.3- الكركديه:غني بمضادات الأكسدة ومادة البوليفينول، حيث أثبتت أن هذه المادة تساهم بشكل ملحوظ في خفض ضغط الدم، والكوليسترول في الدم، كما أنها تعمل على انتظام ضربات القلب.