الخميس، 04 رمضان 1445 ، 14 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تقي نفسك من الصداع في رمضان؟ "الصحة" توضح

اسباب-الصداع-في-رمضان_slideshow_1353_4488d4ad505-c6d1-4b6f-8f30-723563b2ad24
الصداع في رمضان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة الصحة، أن التوقف المفاجىء عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام.
ووجهت الوزارة عددًا من النصائح الصحية التي يجب على الصائم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك؛ للوقاية من الصداع.

اضافة اعلان

كيف تقي نفسك من الصداع في رمضان؟

وضمن السلسلة التوعوية لحملة "صم بصحة" نصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في إكس، بأهمية تجنب الإجهاد الذهني والبدني خلال وقت الصيام.

نصائح طبية مهمة خلال نهار رمضان

 كما نصحت بضرورة اتباع نظام غذائي صحي، وتناول كمية كافية من السوائل، بالإضافة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وأكدت على المدخنين أنه يمكن تجنب الصداع بالتقليل التدريجي من استهلاك التبغ ومشتقاته، مثل السجائر وغيره.
وحذرت من أن التوقف المفاجئ عن تناول الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام.

الحفاظ على صحة الصائمين وتعزيز الوعي الصحي

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي مواصلة للجهود التي تقوم بها للحفاظ على صحة الصائمين وسلامتهم، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوك الصحي السليم.

اقرأ أيضا

الخضيري: هذه العادة قبل الإفطار تزيد من الحرق وتخفيف الوزن ومقاومة الأنسولين

احذر: الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يقتلك

"الغذاء والدواء" تكشف عن الطبق الصحي المثالي على المائدة في رمضان

الخضيري يكشف حقائق صادمة عن أعراض الإصابة بالسرطان

تصل لحد الوفاة.. تجنب مخاطر شرب كميات كبيرة من المياه في السحور

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

السحور والإفطار رمضان 10:10 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

لصحة أفضل.. 3 عادات عليك تعديلها في رمضان

الصوم ورمضان 8:05 م السبت، 09 مارس 2024

الصحة: رمضان فرصة للتغيير .. 3 ممارسات صحية في الشهر المبارك

القلب - صحة القلب 12:03 ص الجمعة، 08 مارس 2024

استشاري يوضح تأثير الذئبة الحمراء على صحة القلب

الغدة الدرقية 7:17 م الخميس، 07 مارس 2024

استشاري يوضح طريقة تناول دواء الغدة الدرقية في شهر رمضان