كيف تقي نفسك من الصداع في رمضان؟ "الصحة" توضح

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كشفت وزارة الصحة، أن التوقف المفاجىء عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام.

ووجهت الوزارة عددًا من النصائح الصحية التي يجب على الصائم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك؛ للوقاية من الصداع.





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الحفاظ على صحة الصائمين وتعزيز الوعي الصحي



وضمن السلسلة التوعوية لحملة "صم بصحة" نصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في إكس، بأهمية تجنب الإجهاد الذهني والبدني خلال وقت الصيام.كما نصحت بضرورة اتباع نظام غذائي صحي، وتناول كمية كافية من السوائل، بالإضافة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.وأكدت على المدخنين أنه يمكن تجنب الصداع بالتقليل التدريجي من استهلاك التبغ ومشتقاته، مثل السجائر وغيره.وحذرت من أن التوقف المفاجئ عن تناول الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام.وأشارت إلى أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي مواصلة للجهود التي تقوم بها للحفاظ على صحة الصائمين وسلامتهم، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوك الصحي السليم.