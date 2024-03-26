الثلاثاء، 16 رمضان 1445 ، 26 مارس 2024

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لن تتوقع ما يحدث للكلى عند شرب العرقسوس يوميا

عرقسوس
عرقسوس
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بالرغم من إقبال الكثيرون على مشروب العرقسوس في الكثير من البلدان خاصة في شهر رمضان لفوائده على عدم الشعور بالعطش، إلا أن له أضرارا ومضاعفات خطيرة لمرضى الكلى.اضافة اعلان
ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الكلى، استشارة الطبيب المختص فور تناوله، تجنبا لحدوث مضاعفات صحية.

أضرار العرقسوس على مرضى الكلى:

1-يحتوي العرقسوس على نسبة عالية من مركب "الجليسيريزين" الذي يسبب احتباس الصوديوم في الجسم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى، وفقا لموقعي "health، و"webmd".
2- يسبب استهلاكه انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، وهو أمر خطير لمرضى الكلى.

فوائد العرقسوس:

1-علاج لنزلات البرد وتخفيف التهاب الحلق، والسعال.
2- يعمل العرقسوس على تنظيم أحماض الصفراء، ما يساعد على التخلص من الكوليسترول الضار.
3- يساهم شرب كوب منه في تسهيل عملية الهضم، وعلاج عسر الهضم.
4- يساعد تناوله أيضا على تخفيف أعراض الدورة الشهرية وانقطاع الطمث.
5-  يؤدي أيضا إلى تخفيف حدة أعراض جرثومة المعدة.

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