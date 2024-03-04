تشغل بال الكثيرين.. أسباب تشققات الجلد

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يشغل ظهور تشققات الجلد بال الكثيرين، خاصة علامات التمدد، مثل: الحمل، وخسارة الوزن، والعوامل الوراثية.

موقع "ويب طب" نشر أهم علامات تمدد الجلد وتشققه وطرق علاجه:



أسباب تشققات الجلد:



علاج تشققات الجلد:



قبل محاولة التخلص من تشققات الجلد وعلامات التمدد، لا بدّ من تحديد السبب الذي أدى إلى حدوثها، ومن أهم أسباب تشققات الجلد وعلامات التمدد:1-النمو السريع خاصة خلال فترة المراهقة.2- زيادة كبيرة في كتلة العضلات خاصة في اليدين والقدمين.3- الاضطرابات الوراثية، مثل: متلازمة مارفان، أو متلازمة إِهلرز-دانلوس.4- استخدام الاسترويدات لفترة طويلة.5- زيادة وانخفاض الوزن باستمرار وبشكل متكرر.6- استخدام الكورتيزون لفترة طويلة.7- الحمل.- الليزر: يشجع هذا النوع من علاجات الليزر نشأة وتطور الميلانين الجديد في علامات تمدد الجلد ويساعد في موازنة لون الجلد.- الكريمات والعلاجات المنزلية: هناك عدد من الكريمات في السوق التي يقال إنها تساعد في علاج تشققات الجلد، مثل: زبدة الكاكاو، وزبدة الشيا، وفيتامين هـ التي يمكن تجريبها في المنزل، ولكن لنكون صادقين، فإن استخدامها لا يفيد لعلاج علامات تمدد الجلد.- استخدام زيت الزيتون، أو حامض الفواكه، أو كمادات الطحالب البحرية، أو الأدوية الشمولية الأخرى التي لم يتم بعد تحديد مدى فعاليتها، ويمكن التخفيف قليلاً من علامات التمدد بواسطة الكريمات، وهذا يعتمد على عدد من العوامل وربما يمكنكم التخلص منها عن طريق الجراحة.