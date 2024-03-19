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5 عصائر تقيك من حرقة المعدة بعد الإفطار في رمضان

العصائر
عصائر
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تعتبر حرقة المعدة وحموضتها من أكثر الأعراض انتشارا بعد تناول الإفطار يوميا في شهر رمضان.
 وبحسب ما نشره موقع healthierruny ، فإن هناك الكثير من المشروبات الصحية التي يمكن أن تكافح هذه المشكلة وتعمل على علاجها.اضافة اعلان

مشروبات تعالج حرقة المعدة بعد الإفطار:

ويجب الاهتمام بالمشروبات الصحية التي تعزز من معادلة أحماض المعدة وتخفف من الشعور بالحرقة، خاصة بعد الإفطار.
1-عصير الكرفس: أحد أهم العصائر التي تعزز من صحة الأمعاء وحركية المعدة وتخفيف حرقتها وامتصاص أي شعور بالحموضة.
2-  مزج أحد هذه الخضروات أو أحد أنواع الفاكهة مثل الكمثرى مع الزبادي يمكن أن يساعد بشكل كبير في تخفيف حرقة المعدة وتقليل حرقتها فهو خليط مفيد جدا لهذه الحالة.
3- عصير الخيار من العصائر الهامة والمفيدة التي تمتص حرقة المعدة وتعزز من حركية الأمعاء وتسهل من الهضم كما أنها باردة  هادئة على الأمعاء لها إحساس مريح وجيد.
4- عصير السبانخ يمكن أن يصبح أيضا مفيدا في تلك الحالة وفقا للتقرير فهو يخفف من حدة آلام المعدة وحرقتها.
5- مشروب الجزر أحد أهم المشروبات الصحية التي يمكن أن تعالج هذا الشعور بالحرقة في المعدة يمكن الاعتماد عليها وتناول كوب بعد تناول الإفطار.

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