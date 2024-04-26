على غرار كوفيد.. أول لقاح من نوعه للسرطان بالعالم

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ابتكر باحثون أول لقاح من نوعه في العالم لسرطان الجلد يجري اختباره على مرضى بريطانيين، مما يوفر الأمل للملايين في العلاج من المرض المدمر، علاوة على علاج سرطان الرئة والمثانة والكلى.

واستخدم الباحثون، نفس التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج لقاح كوفيد -19، من خلال تصميم لقاح mRNA يتم إعطاؤه بعد الجراحة لمنع عودة المرض.

وأشاد الخبراء به باعتباره أحدث سلاح واعد في "العصر الذهبي لأبحاث السرطان".





علاج مرضى سرطان الجلد



تجارب اللقاح



منع تكرار الإصابة بالسرطان



وقالت الدكتورة هيذر شو، الباحثة المنسقة الوطنية للدراسة، إن اللقاح لديه القدرة على علاج الأشخاص المصابين بسرطان الجلد ويتم اختباره ضد أنواع أخرى.وأضافت: "هذا أحد أكثر الأشياء إثارة التي رأيناها منذ وقت طويل. هذه أداة مصقولة بدقة (...) هذه الأشياء تقنية للغاية وتم إنشاؤها بدقة للمريض. المرضى متحمسون حقًا لها".يستخدم اللقاح، المعروف باسم mRNA-4157 (V940)، مادة وراثية تعرف باسم messenger RNA.ويقوم "الرنا المرسال" المحقون بتوجيه بعض خلايا الجسم لتكوين نسخ غير ضارة من العلامات التي تظهر على الخلايا السرطانية، مما يحفز الاستجابة المناعية. وهذا من شأنه أن يساعد جهاز المناعة على التعرف على المرض ومكافحته في المستقبل.ويحمل اللقاح ترميزًا لما يصل إلى 34 علامة ورم بناءً على الطفرات الفريدة في سرطان المريض، بعد تحليل الحمض النووي لعينة تمت إزالتها أثناء الجراحة.وقال الدكتور شو: "هذا علاج فردي إلى حد كبير، وهو أكثر ذكاءً في بعض النواحي من اللقاح. لقد تم تصميمه خصيصًا للمريض - لا يمكنك إعطاءه للمريض التالي في الصف لأنك لا تتوقع أن ينجح".وأضاف: "قد يكون لديهم بعض المستضدات الجديدة المشتركة، ولكن من المحتمل أن يكون لديهم مستضدات جديدة فردية خاصة بهم والتي تعتبر مهمة للورم الخاص بهم، وبالتالي، فهي شخصية حقًا".وخلال تجربة المرحلة الثانية من اللقاح، التي شاركت فيها شركتا الأدوية Moderna وMSD، تلقى المرضى الذين يعانون من الأورام الميلانينية عالية الخطورة، جرعة كل ثلاثة أسابيع بحد أقصى تسع جرعات.وأظهرت النتائج، أن أولئك الذين تناولوه إلى جانب عقار العلاج المناعي كيترودا كانوا أقل عرضة للوفاة أو عودة السرطان في غضون ثلاث سنوات بنسبة النصف تقريبًا (49 بالمئة) مقارنة بأولئك الذين تناولوا كيترودا فقط.ويجري الآن اختباره في المرحلة الثالثة من الدراسة العالمية التي تقودها مؤسسة مستشفيات جامعة كوليدج لندن التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.ويهدف الباحثون إلى استقطاب 1100 مريض في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 60-70 مريضًا عبر ثمانية مراكز في المملكة المتحدة في مدن مثل لندن ومانشستر وإدنبره وليدز.وقال الدكتور شو إن الهدف النهائي هو علاج المرضى من السرطان. وأضافت: “بالتأكيد، هذا هو الدافع. مع هذا العلاج، ما تفعله هو التعامل مع الخطر النظري المتمثل في احتمال تكرار الإصابة بالسرطان".وتابعت: "لذلك لا يوجد شيء يمكن رؤيته في عمليات المسح، ولكن إذا كانت هناك بعض الخلايا التي أفلتت والتي لا يمكن اكتشافها بواسطة التصوير ... فإن ما نحاول القيام به هو، على أساس كل مريض على حدة، تقديم العلاج للقضاء على هذه الخلايا. أي من تلك الخلايا المارقة التي قد تكون جالسة".وأردفت: "ما نحاول القيام به هو دفع المزيد من المرضى إلى البقاء على قيد الحياة دون تكرار المرض، والذي ينبغي أن يترجم إلى فائدة البقاء الشاملة وعدم تكرار المرض مع مرور الوقت، وهو ما يعادل العلاج".وتعتبر لقاحات السرطان بمثابة جبهة بحثية جديدة ومثيرة يمكن أن تحدث ثورة في طريقة علاج المرض. وهناك عدد من الأنواع المختلفة قيد التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم.