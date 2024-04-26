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بعد رصد حالات تسمم بالرياض.. أبرز أعراض الإصابة ببكتيريا الـ "Botulism" (فيديو)

بكتيريا Botulism
بكتيريا Botulism
أ أ
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كشف استشاري الطب الباطني، الدكتور علي بالحارث، عن أبرز أعراض إصابة بكتيريا الـ "Botulism"، وذلك إثر إصابة عدد من الأشخاص عقب تناول الطعام في أحد مطاعم الرياض أمس.اضافة اعلان
وقال في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، إن هذا النوع من البكتيريا ينجم عنه الغاز الذي يستخدم في الحروب "غاز الأعصاب"، حيث تنمو من خلال التخزين مما يؤدي إلى الإصابة بها. 
وأوضح بالحارث أن "الأعراض مختلفة تظهر بسرعة توجهها إلى الأعصاب، وتصيب الأعصاب بالشلل، ابتداءً من الأعلى إلى الأسفل، إذ تبدأ بالأعين وتؤثر على الأعصاب العصبية، وتشل حركة العين، وبعدها يعاني الشخص من صعوبة التحدث، وعدم القدرة على البلع، ومن ثم يصاب بالشلل في الأطراف".
وأشار إلى أنه "في الحالات المتقدمة كما في بعض الحالات المصابة (أمس) تخضع للتنفس الصناعي، وذلك لأنها (بكتيريا الـ Botulism) تصيب الجهاز التنفسي، بما فيه العضلات، فلا يستطيع الشخص أن يتنفس". 
وبين استشاري الطب الباطني، أن هذا يندرج تحت "حالة طوارئ"، ويجب على مقدمي الرعاية الصحية أن يتوخوا الحذر بالانتباه إلى الأعراض التي قد تكون عبر التقيؤ والإسهال الشديد، مع ظهور علامات عصبية مع الإسهال في البداية.


15 إصابة بالتسمم

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أعلن عن رصد عدد محدود من حالات التسمم الغذائي في الرياض.
وقال العبدالعالي عبر حسابه في منصة "إكس": "نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه".
وأضاف "الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".

ابتعدوا عن المطاعم غير النظيفة

بدوره، قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عبر حسابه في منصة "إكس": "هناك نوع من التسمم يسمى  الوشيقي botulism  ويحدث عادةً من تناول سموم بكتريا معينة تتواجد في الأطعمة الملوثة".
وأضاف: "ويأتي المريض بأعراض شلل في أعصاب الدماغ مع عدم القدرة على النطق والبلع، وقد تسبب شلل في عضلات التنفس فيحتاج المريض الى تنفس صناعي، وله علاج بمضادات السموم". 
وختم النمر محذرًا: "الشاهد: يا شباب لا تأكلوا في مطاعم غير نظيفة ويظل أكل المنزل له الأولوية".

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