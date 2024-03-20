مدمر للمعدة.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الشاي مباشرة بعد الإفطار

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يعتبر تناول مشروب الشاي الأكثر تناولا بين الناص خاصة بعد تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، لكن هناك مخاطر كبيرة لفئات معينة، حيث يعتبر الشاي مدمرا للمعدة عقب تناوله مباشرة بعد الإفطار.



مرضى الأنيميا والتهاب المعدة:



الفئات الممنوعة من تناول الشاي:



فوائد الشاي:



وينصح خبراء التغذية بتأجيل تناول الشاي لمدة 40 دقيقة بعد الإفطار لضمان تجنب الأضرار التي قد يسببها خاصة لمرضى الأنيميا والتهاب المعدة.ورغم الفوائد العديدة سالفة الذكر فهناك فئات معينة ممنوعة من تناول الشاي وخاصة بعد الإفطار مباشرة أو على معدة خاوية وهي:1-الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم: إذا كنت حساسا للكافيين، فإن تناول الشاي قد يبقيك مستيقظا في الليل، مما يقلل من جودة النوم.2- مرضى الأنيميا: يحتوي الشاي الأسود على مركبات طبيعية تسمى "العفص والأكسالات"، قد تؤثر هذه المركبات على قدرة جسمك على امتصاص الحديد، وهو معدن ضروري لصنع البروتين الذي يحمل الأكسجين في الدم.3- المصابون بالتهاب المعدة: يجب على الأشخاص المصابين بالتهابات أو تقرحات المعدة الابتعاد عن الإفراط في تناول الشاي، لأنه يؤدي إلى زيادة إفراز الحمض الموجود في المعدة أكثر من الحد المسموح به.موقع "هيلث لاين" الطبي، أوضح أن الشاي يتميز بفوائد عديدة من بينها احتواؤه على :1-مركب الفلافان-3-أولس، الذي يسهم في الحفاظ على صحة القلب وانخفاض ضغط الدم والكوليسترول والسكر.2- تقوية جهاز المناعة: الشاي غني بالبوليفينول الذي يساعد على تقوية المناعة وتقليل الالتهابات.3- انخفاض خطر الوفاة المبكرة المرتبطة بالأمراض: تناول كمية كبيرة من الشاي الأسود يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.4- الحفاظ على رطوبة الجسم: تناول كوب من الشاي يمكن أن يبقيك رطبا طوال اليوم ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على عملية الهضم.