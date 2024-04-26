احذر الاحتفاظ بهذه الأطعمة خارج الثلاجة

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كشف باحثون في مجال الأغذية عن قائمة بأبرز الأطعمة التي يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة.

وأوضحوا: "من الواضح أن المنتجات مثل اللحوم الطازجة والأسماك ومنتجات الألبان يجب أن تبقى في الثلاجة، ولكن هناك مكونات أخرى قد تتفاجأ عندما تعلم أنك قمت بتخزينها بشكل غير صحيح".

وفيما يلي قائمة بالأغذية التي يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة وفق مـا أوردت صحيفة "ديلي ميل":





1. الكاتشب



2. الذرة



3. دقيق الحبوب الكاملة



4. الزبدة



5. التورتيلا



6. المكسرات



7. زبدة الفول السوداني الطبيعية



8. الأرز المطبوخ



9. المربى



10. الخميرة



على عكس ما يعتقد الكثير من الناس، يقول الخبراء إنه يجب تخزين الكاتشب في الثلاجة عند فتحه.وأوضحوا: "رغم أنه غير مفتوح ومختوم، فمن الجيد تخزينه في مخزن المؤن، ولكن بمجرد فتحه، من الأفضل تخزينه في الثلاجة للحفاظ على مستوى حموضته الطبيعية ونكهته ورائحته ولونه".إذا كنت تقوم بتخزين الذرة للشواء لاحقًا، فمن الأفضل الاحتفاظ بها في الثلاجة.وقال الخبراء: "إذا قمت بتبريد الذرة على قطعة خبز مباشرة بعد الشراء، فسوف يبطئ ذلك بشكل كبير تحويل السكريات إلى نشويات، سيحافظ هذا على حلاوته الطبيعية وملمسه المقرمش لفترة أطول".يحتوي دقيق الحبوب الكاملة على نسبة أعلى من الزيت، لذلك يمكن أن يفسد إذا تم حفظه في درجة حرارة الغرفة.وقال الخبراء: "يمكن الحفاظ على نضارتها ونكهتها عن طريق تبريدها، مما يجعلها مثالية للخبز".من الناحية الفنية يفضل تخزين الزبدة على طاولة المطبخ، لكن إذا كنت ترغب في إطالة أمد النضارة وتحسين النكهة، فمن الأفضل الاحتفاظ بها في الثلاجة.وقال الخبراء: "إن أفضل طريقة للحفاظ على الزبدة طازجة وقابلة للدهن هي إخراج ما يكفي منها فقط لتناول الطعام وتركها خارج الثلاجة قبل حوالي ساعة من الاستخدام حتى تصبح طرية بشكل صحيح".إذا كنت تشتري خبز التورتيلا بانتظام، ينصح الخبراء حفظه في الثلاجة.وأوضحوا أن "عبوات التورتيلا حساسة للغاية للتغيرات في درجات الحرارة، والتي يمكن أن تخلق الرطوبة وتؤدي إلى العفن".وتابعوا: "عندما تقوم بتخزينها في الثلاجة، يمكن أن يستمر خبز تورتيلا الذرة لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع، وخبز تورتيلا الدقيق لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، وخبز تورتيلا محلي الصنع لمدة سبعة أيام بدلاً من يومين أو ثلاثة أيام عادية".إذا كنت تخطط لتناول المكسرات في غضون شهر من شرائها، لا بأس من الاحتفاظ بها خارج الثلاجة.لكن إذا كنت تريد الاحتفاظ بها طازجة لفترة أطول، فمن الأفضل الاحتفاظ بها في الثلاجة.وقال الخبراء: "إن الدهون غير المشبعة الموجودة في المكسرات حساسة ويمكن أن تتحول بسرعة إلى زنخ، مما يؤثر على نكهتها الطبيعية ويجعلها أقل متعة".كما هو الحال مع المكسرات، إذا كنت ستتناول زبدة الفول السوداني الطبيعية في غضون أسابيع قليلة، يمكنك تخزينها خارج الثلاجة.لكن إذا كنت تخطط للاحتفاظ به لفترة أطول، فمن الأفضل الاحتفاظ به في الثلاجة، وفقًا للخبراء.وأوضحوا: "على عكس زبدة الفول السوداني التقليدية، لا تحتوي الأنواع الطبيعية على مثبتات، لذا فإن تبريدها يساعد في الحفاظ على سلاسة وطازجة لفترة أطول".وأوصوا: "لمنع زبدة الفول السوداني الطبيعية من الانفصال، قم بتقليبها وتخزينها في الثلاجة رأسًا على عقب".إذا كان لديك بقايا من الأرز، فقد يبدو من الضار تركه على المنضدة، لأنه يمكن أن يؤدي في الواقع إلى التسمم الغذائي، وفقًا للخبراء.وقالوا: "جميع أنواع الأرز غير المطبوخ يمكن أن تحتوي على جراثيم Bacillus cereus، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمي مثل القيء أو الإسهال، وهذه الجراثيم مقاومة للحرارة وتعيش حتى بعد الطهي".ونصح الخبراء: "لمنع نمو البكتيريا، يوصى بتقسيم دفعات كبيرة من الأرز إلى أجزاء أصغر والسماح لها بالتبريد بشكل أسرع عن طريق توزيعها على صينية ضحلة قبل تخزينها في الثلاجة".وأشاروا إلى أن "هذه الطريقة تقلل من خطر نمو البكتيريا وتمنع الأرز من أن يصبح متكتلًا أو طريًا بشكل مفرط عند إعادة تسخينه".بسبب محتواها العالي من السكر، قد تعتقد أن تخزين المربى آمن في الخزانة، لكن بمجرد فتح العبوة، يمكن أن يحدث العفن والتخمير بسرعة.وقال الخبراء: "بمجرد فتح الغطاء عن الجرة، يحين وقت وضعها في الثلاجة".وأضافوا: "إن استخدام ملعقة نظيفة في كل مرة تغرف فيها المربى يمكن أن يطيل مدة صلاحيته بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخزين المربى في الثلاجة مباشرة بعد كل استخدام سيساعد على منع تكون العفن والحفاظ على جودته".عنصر حيوي في العديد من المخبوزات، لكن الخميرة حساسة للغاية للتغيرات البيئية.إذا لم يتم فتحها، يمكن تخزينها في مكان بارد وجاف، ولكن يوصى بشدة بالتبريد بمجرد فتحها.وأضاف الخبراء: "تساعد درجات الحرارة المنخفضة في الثلاجة في الحفاظ على نشاط الخميرة ومنعها من الموت، مما يضمن أنها تظل كافية لاحتياجات الخبز الخاصة بك".وأشاروا إلى أنه "بمجرد فتح علبة الخميرة، من الضروري نقل أي خميرة غير مستخدمة إلى حاوية محكمة الإغلاق قبل وضعها في الثلاجة"، لافتين إلى أن "هذا يمنع الرطوبة من تعطيل الخميرة." عند تخزينها بشكل صحيح، يمكن للخميرة أن تحافظ على نشاطها لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر بعد فتحها.