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في 7 ساعات.. نجاح زراعة إبهامين مبتوين لمريض بالرياض

الملك سعود الطبية
مدينة الملك سعود الطبية
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نجح فريق طبي في قسم جراحة التجميل والحروق بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بزراعة إبهامين مبتورين لمريض يبلغ من العمر 15 عاما.اضافة اعلان

زراعة إبهامين مبتورين لمريض عمره 15 عاما

وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق الدكتور محمد مرزا أن المريض تعرض لبتر إصبعي الإبهام إثر إصابة تعرض لها.

عملية جراحية لمدة 7 ساعات لزراعة أصابع مبتورة

وأضاف، بعد عمل الفحوصات المخبرية والأشعة تم نقله لغرفة العمليات لإجراء إعادة الزراعة واستغرقت العملية 7 ساعات دون حصول مضاعفات أثناء العملية.

تفاعل المستحضرات العشبية مع الأدوية

من جهة أخرى أوضحت المدينة، أن التفاعلات الدوائية تُمثل الجزء الأهم والأكبر من الآثار الجانبية، ويمكن أن تتفاعل المستحضرات العشبية مع الأدوية؛ مما قد يؤدي لتفاعلات وآثار جانبية خطيرة.
وأضافت، ويمكن أن تحدث هذه التفاعلات بطرق عدة، منها: تغيير طريقة عمل الدواء وتغيير طريقة استقلاب الدواء وزيادة خطر النزف.

تفاعلات المستحضرات العشبية الخطيرة

وضربت المدينة أمثلة على تفاعلات المستحضرات العشبية مع الأدوية، بالقول: الزنجبيل، يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم، وفي حال الإكثار منه قد يؤدي لنزيف، وعرق السوس يمكن أن يتعارض مع أدوية القلب؛ ما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في النبض.
وأشارت إلى أن عرق السوس، يتعارض أيضاً مع أدوية الضغط؛ مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الضغط، كما أنه يتعارض مع مجموعة كبيرة من الأدوية التي يحدث لها استقلاب في الكبد.

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