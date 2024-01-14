أكثر من 16 ألف عملية جراحية بمستشفيات نجران و909 آلاف خدمة طبية بـ ينبع في 2023

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قدّم مستشفى ينبع العام خدماته لأكثر من 909 آلاف خدمة للمرضى والمراجعين، وذلك خلال العام 2023م، من خلال أقسام الطوارئ، والعيادات، والعمليات الجراحية، والمختبر، وفحص الأشعة، وجلسات الغسيل الكلوي. اضافة اعلان





أكثر من 3400 عملية جراحية



مستشفيات صحة نجران



7 جوائز للتميز



وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحّي، أن الخدمات شملت إجراء 3407 عمليات جراحية في عدة تخصصات طبية، إضافةً إلى 2078 جلسة غسيل كلوي بالمستشفى خلال العام الماضي.أجرت مستشفيات صحة نجران أكثر من 16 ألف عملية جراحية في تخصصات عامة ودقيقة، وذلك خلال العام الماضي 2023.وأوضحت صحة نجران، أن إجمالي العمليات التي أُجريت بلغت 16575 عملية، تضمنت إجراء 7091 عملية بمستشفى الملك خالد، و3474 عملية بمستشفى الولادة والأطفال، و1224 عملية بمستشفى شرورة العام، و 3484 عملية بمستشفى نجران العام، و475 عملية في مستشفى حبونا العام، بالإضافة إلى إجراء 585 عملية في مستشفى خباش العام، و185 عملية في مستشفى يدمة، و23 عملية في مستشفى ثار، و 34 عملية في مستشفى بدر الجنوب.كما حققت صحة منطقة نجران 7 جوائز للتميز في برنامج وازن للعام المنصرم 2023، وهو أحد برامج مؤشرات الأداء بوزارة الصحة ممثلة بالوكالة العلاجية، الذي يعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات الوزارة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والوصول لنسب عالية في أداء المنشآت الصحية وبناء مجتمع حيوي.