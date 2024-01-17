لماذا يجب أخذ لقاح الأنفلونزا؟ "سعود الطبية" توضح

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أكدت
مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أنه يجب أخد لقاح
الأنفلونزا من أجل الوقاية والأمان.
لماذا يجب أخذ لقاح الأنفلونزا؟وأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أن الحرص على تلقي تطعيم الأنفلونزا يحمي
الفرد والأسرة والعائلة والمجتمع، وخصوصًا الأشخاص المعرضين لمضاعفاتها.
وأكدت أن تلقي تطعيم الأنفلونزا والوقاية منها، قد يجعل أعراض الإصابة بها خفيفة في حال تعرض الشخص للإصابة بها.
وأشارت المدينة إلى أن المستحضرات العشبية ترتبط بشكل وثيق بفصل الشتاء، حيث تمثل جزءًا مهمًا بالطب التقليدي في جميع أنحاء العالم، لما فيها من فوائد، والتي تستخدم لتدفئة الجسم وتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.