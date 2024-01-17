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لماذا يجب أخذ لقاح الأنفلونزا؟ "سعود الطبية" توضح

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لقاح الأنفلونزا
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أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أنه يجب أخد لقاح الأنفلونزا  من أجل الوقاية والأمان.
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لماذا يجب أخذ لقاح الأنفلونزا؟

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الحرص على تلقي تطعيم الأنفلونزا يحمي الفرد والأسرة والعائلة والمجتمع، وخصوصًا الأشخاص المعرضين لمضاعفاتها.
وأكدت أن تلقي تطعيم الأنفلونزا والوقاية منها، قد يجعل أعراض الإصابة بها خفيفة في حال تعرض الشخص للإصابة بها.


وأشارت المدينة إلى أن المستحضرات العشبية ترتبط بشكل وثيق بفصل الشتاء، حيث تمثل جزءًا مهمًا بالطب التقليدي في جميع أنحاء العالم، لما فيها من فوائد، والتي تستخدم لتدفئة الجسم وتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

أهمية استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي

وشددت على أهمية استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول أي مستحضرات عشبية، خاصة إذا كان لدى الشخص أي حالة طبية أو يتناول أدوية، وحال ملاحظة أي آثار جانبية يجب التوقف مباشرة عن استخدام المستحضرات العشبية، حيث إنها تُعد إضافة للنظام الغذائي، ولكن من المهم استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناولها.

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