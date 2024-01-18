سعود الطبية: 3 أعراض لتسمم الدم الجرثومي .. و5نصائح للوقاية

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تسمم الدم الجرثومي يهدد الحياة



أعراض تسمم الدم الجرثومي



الوقاية من تسمم الدم الجرثومي



🩸 | يعد تسمم الدم الجرثومي عدوى في مجرى الدم تنتج عن انتقال عدوى بكتيرية على الأغلب من مكان آخر في الجسم مثل الرئتين أو الجلد.

فما أبرز الأعراض؟ وما طرق الوقاية؟ #جرعة_صحة pic.twitter.com/W6xNvTjjSz — مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) January 18, 2024

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أن تسمم الدم الجرثومي هو عدوى في مجرى الدم ينتج عن انتقال عدوى بكتيرية على الأغلب من مكان آخر في الجسم مثل الرئتين أو الجلد إلى مجرى الدم.وأضافت سعود الطبية، أنه غالبًا ما يكون تسمم الدم حالة طبية مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بشكل سريع.- قشعريرة وحمى- تسارع دقات القلب ومعدل التنفس- ظهور بقع حمراء على الجلد- أخذ التطعيمات الخاصة- الالتزام بمواعيد التطعيمات المقررة للأطفال- مراعاة النظافة الشخصية- الحفاظ على نظافة الجروح والخدوش- طلب العناية الطبية فور ملاحظة الأعراضهذا ويؤكد الأطباء أهمية استشارة الطبيب المعالج فورا في حالة ظهور أي عرض من هذه الأعراض لتشخيص الحالة والحصول على العلاج المناسب في البداية ومنع تطور الحالة الصحية.