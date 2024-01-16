4 نصائح من مدينة الملك سعود الطبية للتعايش مع هذا المرض

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عددًا من النصائح للتعايش مع مرض التهاب الدماغ، الذي يحدث نتيجة الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية، أو بسبب لدغات الحشرات. اضافة اعلان





4 نصائح للتعايش مع التهاب الدماغ



أعراض الإصابة بالتهاب الدماغ



أعراض الإصابة بالتهاب الدماغ الخفيفة



الأعراض الأشد خطورة التي تتطلب التدخل الطبي العاجل



1ـ التزام الراحة.2ـ تناول كميات كافية من الماء مع العقاقير المسكنة للألم.3ـ الإكثار من تناول السوائل، وبعض الحالات يلزمها تناول السوائل عن طريق الوريد.4ـ العلاج الطبيعي وتعلم مهارات سلوكية جديدة لتحسين اضطرابات المزاج أو تغيرات في الشخصية؛ لذلك بعض الحالات تحتاج للإرشاد النفسي.علامات أعراض الإصابة بالتهاب الدماغ غالبًا ما تتشابه مع أعراض الإنفلونزا أو الزكام وتتراوح هذه الأعراض بحسب شدة المرض.ـ تعب عام وصداع وارتفاع في حرارة الجسم.ـ فقدان الشهية وقيء وغثيان.ـ تغيرات سلوكية وشخصية.ـ انخفاض مستوى الوعي.ـ تيبس في الرقبة.ـ حساسية من الدواء.1ـ تكون على شكل نوبات صرع وتشنجات وارتخاء في العضلات.2ـ فقدان الوعي "غيبوبة".3ـ صدام شديد وتغيير مفاجئ في الحالة الذهنية العقلية للمريض.