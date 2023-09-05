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مستشفى الولادة بتبوك ينقذ طفلاً خديجاً يعاني من نقص الأكسجين

مستشفى الولادة بتبوك
مستشفى الولادة بتبوك
أ أ
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نجح مستشفى الولادة والأطفال بتبوك -بعد توفيق الله- في إنقاذ حياة مولود خديج كان يعاني من نقص في نسبة الأكسجين، وكذلك حموضة شديدة في الدم مما سبب له تشنجات في الجسم وذلك بعد أن تمت ولادته في مستشفى تيماء العام.

ولادة مستعجلة للأم

وأكد الفريق الطبي المعالج بمستشفى الولادة والأطفال أنه تم استقبال الطفل من مستشفى تيماء العام بعد ولادة مستعجلة للأم.
وذلك بسبب انخفاض في نبضات الجنين وسقوط الحبل السري، مما استدعى إجراء عملية قيصرية مستعجلة لها، وولد الطفل في الأسبوع الـ38 وبلغ وزنة ٣ كجم بحالة احتاجت لإنعاش قلبي قوي و تركيب أنبوب تنفس مما استدعي تحويل الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال في تبوك.

وضع الطفل على جهاز التنفس


وفور وصوله تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب البروتوكولات العلاجية وعمل التحاليل الطيبة اللازمة ووضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي، وتم تبريد الجسم إلى درجة حرارة بلغت ٣٥ درجة مئوية للمحافظة على المخ والدماغ من تأثير نقص الأكسجين بعد الولادة.
وخلال 72 ساعة تم إرجاع درجة حرارة الجسم إلى الدرجة الطبيعية وفصل الطفل عن جهاز التنفس الصناعي والبدء في الرضاعة بصورة تدريجية، حيث استجاب الطفل للعلاج وفي اليوم السابع من تحويله تم عمل أشعة رنين مغناطيسي للتأكد من عدم وجود تأثر في المخ نتيجة الولادة وبحمد لله كانت نتيجة الأشعة سلبية، وبعد استقرار حالة الطفل والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات تم خروج الطفل من المستشفى بصحة جيدة بعد أن مكث بالمستشفى ١٣ يوماً تم خلالها الأشراف على الحالة بواسطة الكوادر الطبية المؤهلة في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك.

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